SON DAKİKA: Azerbaycanlı sanatçı Nergiz Bagieva İstanbul’da taksici dehşetini yaşadı! Saçlarından tutup yüzünü yumrukladı

"TELEFONUMU KIRDI"

Yaşadıklarını anlatan Bagieva; "Sağımdan beni geçmeye çalışan araç aracımın ön sağ kısmına çarptı. Arabamda hasar oluştu. Ben araca korna çalınca durdu ve şoförü indi. Araçtan inerek kendisine 'Ne yapıyorsun' dediğimde saçımdan tutarak yüzümü yumruklamaya başladı.