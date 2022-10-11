SON DAKİKA: Azerbaycanlı sanatçı Nergiz Bagieva İstanbul'da taksici dehşetini yaşadı! Saçlarından tutup yüzünü yumrukladı
Son dakika haberleri... Azerbaycanlı sanatçı Nergiz Bagieva, yolda aracına çarpan taksici magandayı uyarınca saldırıya uğradı. Taksi şoförü, önce sanatçıyı darp edip burnunu kırdı. Ardından sanatçının kafasını demir bariyere çarpan maganda, cep telefonunu da kırıp kayıplara karıştı.
11.10.2022 09:07 - Son Güncelleme: 11.10.2022 09:17
10 yıldır İstanbul'da yaşayan Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva önceki gece sabaha karşı akıl almaz bir olay yaşadı.