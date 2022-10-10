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Karabük'te safran hasadı başladı! Faydaları saymakla bitmiyor! Kilosu tam 100 bin TL...

Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen "safran" bitkisinin hasadı başladı. Dünyanın en pahalı baharatı olarak adlandırılan ve kilosu 100 bin TL'den satılan safranın hücre yenilemeden vücut direncini yükseltmeye kadar birçok faydası bulunuyor. Kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt, bağışıklık ve hormon bozukluğu gibi hastalıklara iyi gelen safran, mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına yardımcı olduğu için dünyada mutluluk iksiri olarak biliniyor.

10.10.2022 18:13 - Son Güncelleme: 10.10.2022 18:13
Karabük’te safran hasadı başladı! Faydaları saymakla bitmiyor! Kilosu tam 100 bin TL...

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisinin hasadı başladı. Hücre yenileme ve vücut direnci yükseltme özelliği de bulunan safranın kilosu 100 bin TL'den satılıyor.

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Karabük’te safran hasadı başladı! Faydaları saymakla bitmiyor! Kilosu tam 100 bin TL...

Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisi, havaların erken soğuması nedeniyle erken çiçek açtı.

Karabük’te safran hasadı başladı! Faydaları saymakla bitmiyor! Kilosu tam 100 bin TL...

Ağustos ayında ekimi yapılan, ekim-kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde toplanan safranın, kırmızı renkteki poleni en değerli kısmı olurken, soğanı, mor renkli çiçekleri ile sarı polenleri de satılarak üreticisine gelir kaynağı olan safran dikimi 29 çiftçi tarafından 79 dekar alanda yapıldı.

Karabük’te safran hasadı başladı! Faydaları saymakla bitmiyor! Kilosu tam 100 bin TL...

Kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt, bağışıklık ve hormon bozukluğu gibi hastalıklara iyi gelen safran, mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına yardımcı olduğu için dünyada mutluluk iksiri olarak biliniyor.

Karabük’te safran hasadı başladı! Faydaları saymakla bitmiyor! Kilosu tam 100 bin TL...

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, bu hafta itibariyle ekimini yaptıkları safranın çiçek açmaya başladığını belirterek, "İnşallah 45 gün civarında çiçek toplamaya devam ederiz. Havalar erken soğudu. Çiçeklenme hızlı başladı. İyi bir sezon olacağını umuyorum" dedi.

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