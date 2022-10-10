Karabük'te safran hasadı başladı! Faydaları saymakla bitmiyor! Kilosu tam 100 bin TL...
Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen "safran" bitkisinin hasadı başladı. Dünyanın en pahalı baharatı olarak adlandırılan ve kilosu 100 bin TL'den satılan safranın hücre yenilemeden vücut direncini yükseltmeye kadar birçok faydası bulunuyor. Kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt, bağışıklık ve hormon bozukluğu gibi hastalıklara iyi gelen safran, mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına yardımcı olduğu için dünyada mutluluk iksiri olarak biliniyor.
10.10.2022 18:13 - Son Güncelleme: 10.10.2022 18:13
Ağustos ayında ekimi yapılan, ekim-kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde toplanan safranın, kırmızı renkteki poleni en değerli kısmı olurken, soğanı, mor renkli çiçekleri ile sarı polenleri de satılarak üreticisine gelir kaynağı olan safran dikimi 29 çiftçi tarafından 79 dekar alanda yapıldı.