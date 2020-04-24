RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Yaşam Türkiye'de ilk kez görüntülendi! İşte yaban hayatın gün yüzüne çıkan o anları

Türkiye'de ilk kez görüntülendi! İşte yaban hayatın gün yüzüne çıkan o anları

Türkiye'deki yaban hayatı, fotokapan kameralarıyla takip ediliyor. Sistem yurdun dört bir yanında vahşi doğayı an be an kayda alıyor. Kahramanmaraş'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yerleştirilen fotokapana çizgili sırtlan ve porsuk yakalandı. Porsuğun varlığı hep biliniyordu ama şimdiye kadar hiç görüntülenememişti.
Kahramanmaraş'ta varlıkları bilinen ancak bugüne kadar hiç görüntülenmeyen çizgili sırtlan ve porsuk, fotokapana yakalandı.

24.04.2020 16:29 - Son Güncelleme: 24.04.2020 16:29
Türkiye'de ilk kez görüntülendi! İşte yaban hayatın gün yüzüne çıkan o anları

Türkiye'deki yaban hayatı, fotokapan kameralarıyla takip ediliyor. Sistem yurdun dört bir yanında vahşi doğayı an be an kayda alıyor. Bu zamana kadar fotokapana yakalanan canlı türlerinden bazılarının neslinin tükendiği sanılıyordu. Bazı hayvan türlerinin de ilk kez kayda alındığı bildirildi. İşte Türkiye'de yaban hayatının ilk kez göreceğiniz o anları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye'de ilk kez görüntülendi! İşte yaban hayatın gün yüzüne çıkan o anları

Kahramanmaraş'ta varlıkları bilinen ancak bugüne kadar hiç görüntülenmeyen çizgili sırtlan ve porsuk, fotokapana yakalandı.

Türkiye'de ilk kez görüntülendi! İşte yaban hayatın gün yüzüne çıkan o anları

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü, yaban hayvanlarını korumak ve popülasyonlarını takip etmek için dağlık ve kırsal alanlarda birçok noktaya fotokapan yerleştirdi.

Türkiye'de ilk kez görüntülendi! İşte yaban hayatın gün yüzüne çıkan o anları

Bugüne kadar birçok hayvanı görüntüleyen fotokapanlara son olarak, bölgede varlıkları bilinen ancak bugüne kadar hiç görüntülenemeyen çizgili sırtlan ve porsuk takıldı.

Türkiye'de ilk kez görüntülendi! İşte yaban hayatın gün yüzüne çıkan o anları

Sürülere ve insanlara saldırmayan, leşlerle beslenen çizgili sırtlan dışında fotokapanlar tarafından vaşak, yaban keçisi, keklik ve kurt görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü, hayvanların bu fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bu görüntüler az önce geldi! Dikkat çeken detay | İstanbul'da koronavirüs sessizliği
Bu görüntüler az önce geldi! Dikkat çeken detay | İstanbul'da koronavirüs sessizliği