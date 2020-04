Haberler Galeri Yaşam Türkiye'de ilk kez görüntülendi! İşte yaban hayatın gün yüzüne çıkan o anları

Türkiye'de ilk kez görüntülendi! İşte yaban hayatın gün yüzüne çıkan o anları

Türkiye'deki yaban hayatı, fotokapan kameralarıyla takip ediliyor. Sistem yurdun dört bir yanında vahşi doğayı an be an kayda alıyor. Kahramanmaraş'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yerleştirilen fotokapana çizgili sırtlan ve porsuk yakalandı. Porsuğun varlığı hep biliniyordu ama şimdiye kadar hiç görüntülenememişti.

Kahramanmaraş'ta varlıkları bilinen ancak bugüne kadar hiç görüntülenmeyen çizgili sırtlan ve porsuk, fotokapana yakalandı.

24.04.2020 16:29 - Son Güncelleme: 24.04.2020 16:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ