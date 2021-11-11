Esrarengiz evde hortumlu nöbet! 16 günde 17 kez yandı
Kastamonu'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir haftada 6 kez alevlere teslim olan ev, yanmaya devam ediyor. 16 gün içerisinde bilinmeyen bir sebeple 17 kez yanan evde yaşayan aile yangın söndürme hortumuyla nöbete başladı. Aile üyesi Ahmet Dadaylı, "Küçük bir oğlum vardı, o da korktuğu için Kastamonu'ya abisinin yanına gitti. Bizde korkar olduk, evde oturamıyoruz. Evin önünde aracın içerisinde kalıyoruz. Gece gündüz evi bekliyoruz. Bugün buradan mı yangın çıkacak, yarın başka yerden mi yangın çıkacak. Yatak mı yanacak, öbür oda mı yanacak. Şaşkınız, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Artık devlet büyüklerimizden, Diyanet İşleri Başkanlığından yardım istiyoruz. Biz bıktık, yardım talep ediyoruz. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız" diye konuştu. İşte olayın detayları...
1 haftada 6 kez yanması ile gündeme gelen evde, esrarengiz yangınlar devam ediyor. Merak konusu olan ev, 16 gün içerisinde üst üste 17 kez yandı. Küçük çapta çıkan yangınlara ise aile kendi imkanlarıyla müdahale etti. Yangınlar nedeniyle Dadaylı ailesi, büyük korku yaşıyor. Korku sebebi ile aile, evdeki bütün eşyaları da sokağa çıkarttı. Üzeri branda ile örtülen eşyaların bazılarının da çıkan yangınlarda zarar gördüğü görüldü. Evin dışında aileye ait ahır ve samanlıkta da yangınlar çıktı. Samanlıkta çıkan yangında 40 bin lira civarında saman, arpa, buğday gibi tahıl ürünlerinin yandığı belirtildi.
YANGIN SÖNDÜRME HORTUMUYLA EVDE NÖBET TUTUYORLAR
Dadaylı ailesi, ellerine aldığı yangın söndürme hortumuyla evde nöbet tutmaya başladı. Yangın çıktığı alanlarda elektrik tesisatının da olmadığı ifade edilirken, çekyat, çiçeklik, buzdolabı, çekmece gibi yerlerde yangının başladığı belirtildi. Esrarengiz yangınların yaşandığı evde aile, Diyanet İşleri Başkanlığından evlerini inceleme talebinde bulundu. Çıkan yangınlar sebebi ile evde duramayan aile, geceyi araçlarında geçirmeye başladı.
"ÇIKAN YANGINLARA İTFAİYE HORTUMU İLE MÜDAHALE EDİYORUZ"
İlk yangının 27 Kasım'da yatak odasından başladığını söyleyen ev sahibi Ahmet Dadaylı, "Yatak odasındaki yangını söndürdük. O günden bu tarafta her gün evimiz yanıyor. Şimdiye kadar 17 kez evimiz yandı. Şu ana kadar 2 defa jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Onlar sağ olsun geldiler, söndürdüler, yardım ettiler. Sonuçta neden yandığıyla ilgili bir şey bulamadık. Evimizde çıkan küçük çaptaki yangınları da bizler kendi imkanlarımızla söndürdük. İtfaiye hortumu ile müdahale ediyoruz. Gece gündüz bekliyoruz. Şaşırdık, evimizde yanmayan yer kalmadı. Bütün eşyalarımız, elbiselerimiz, çoraplarımıza varana kadar her şey yandı. Devlet büyüklerimizden bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Maddi durumumuz yok, evimizde bekliyorduk. Bekleyecek yerimizde kalmadı. Sokak aracın içerisinde nöbet tutuyoruz. Halen evimizde nöbet tutmayı sürdürüyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor, sadece çıkan yangını hemen söndürmeye çalışıyoruz. Şaşırdık, ne yapacağımızı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.