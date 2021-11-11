Esrarengiz evde hortumlu nöbet! 16 günde 17 kez yandı

"ÇIKAN YANGINLARA İTFAİYE HORTUMU İLE MÜDAHALE EDİYORUZ"

İlk yangının 27 Kasım'da yatak odasından başladığını söyleyen ev sahibi Ahmet Dadaylı, "Yatak odasındaki yangını söndürdük. O günden bu tarafta her gün evimiz yanıyor. Şimdiye kadar 17 kez evimiz yandı. Şu ana kadar 2 defa jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Onlar sağ olsun geldiler, söndürdüler, yardım ettiler. Sonuçta neden yandığıyla ilgili bir şey bulamadık. Evimizde çıkan küçük çaptaki yangınları da bizler kendi imkanlarımızla söndürdük. İtfaiye hortumu ile müdahale ediyoruz. Gece gündüz bekliyoruz. Şaşırdık, evimizde yanmayan yer kalmadı. Bütün eşyalarımız, elbiselerimiz, çoraplarımıza varana kadar her şey yandı. Devlet büyüklerimizden bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Maddi durumumuz yok, evimizde bekliyorduk. Bekleyecek yerimizde kalmadı. Sokak aracın içerisinde nöbet tutuyoruz. Halen evimizde nöbet tutmayı sürdürüyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor, sadece çıkan yangını hemen söndürmeye çalışıyoruz. Şaşırdık, ne yapacağımızı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

