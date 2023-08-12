Türkiye için tarih verildi! Harita baştan aşağı turuncuya boyandı! 5 gün boyunca ortalığı kasıp kavuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin genelinde sıcak hava dalgası beklediğini duyurdu. İşte detaylar ve hava durumu tahminleri. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki günlerde ülke genelinde sıcak hava dalgası etkili olacak. Özellikle İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklık mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek.