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Türkiye için tarih verildi! Harita baştan aşağı turuncuya boyandı! 5 gün boyunca ortalığı kasıp kavuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin genelinde sıcak hava dalgası beklediğini duyurdu. İşte detaylar ve hava durumu tahminleri. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki günlerde ülke genelinde sıcak hava dalgası etkili olacak. Özellikle İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklık mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023, 13:56 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 14:33
Türkiye için tarih verildi! Harita baştan aşağı turuncuya boyandı! 5 gün boyunca ortalığı kasıp kavuracak 1

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bazı illerde rekor sıcaklıkların ölçülebileceğini belirtti. Beş gün boyunca devam edecek olan sıcak hava dalgasıyla birlikte, termometreler özellikle iç kesimlerde yüksek değerlere ulaşabilir.

Türkiye için tarih verildi! Harita baştan aşağı turuncuya boyandı! 5 gün boyunca ortalığı kasıp kavuracak 2

Uyarı: İşiniz Yoksa Dışarı Çıkmayın

Prof. Dr. Orhan Şen, vatandaşlara sıcak hava dalgasının etkisi altında dikkatli olmaları çağrısında bulundu. "İşiniz yoksa dışarı çıkmayın" tavsiyesinde bulunan Şen, aşırı sıcakların doğal afetlere yol açabileceğini belirtti.

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Türkiye için tarih verildi! Harita baştan aşağı turuncuya boyandı! 5 gün boyunca ortalığı kasıp kavuracak 3

Bakan Mehmet Özhaseki'den Tedbirli Olun Çağrısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 1 hafta boyunca etkisini sürdürecek sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ve özellikle iç kesimlerde etkili olacağını paylaştı.

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