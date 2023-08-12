Bugün 23.30’da şov başlıyor! Perseid Meteor Yağmuru burçlara etkileri nedir? Kova, Balık, Boğa, Akrep, Aslan, Yengeç, Yay ve Oğlaklar…

12 Ağustos - 13 Ağustos tarihleri arasında gözlemleyebileceğimiz Perseid meteor yağmuru, bu yıl da gökyüzünde büyülü bir şölen sunmaya hazırlanıyor. NASA, bu gök olayını gözlemlemek isteyenler için Yozgat ve Konya gibi illerde gözlem üsleri kurmuş durumda. Ancak şehir ışıklarından uzak bölgelerde yaşanacak bu görsel şölen, ülkemizin dört bir yanında gözlemlenebilecek. Peki, Perseid meteor yağmuru burçları nasıl etkileyecek? İşte meteor yağmurunun burçlar üzerindeki etkileri...
Perseid meteor yağmuru, gökyüzündeki büyülü dansıyla sadece görsel bir şölen sunmakla kalmayacak, aynı zamanda burçları da etkileyecek. Gökyüzündeki bu ışık gösterisi, burçların enerjilerine farklı bir boyut katarken, her bir burcun bu olayı farklı şekillerde deneyimleyebileceğini gösteriyor. Türkiye'nin 23:30 - 04:00 saatleri arasında gözlemleyebileceği Perseid meteor yağmuru, gökyüzünde benzersiz bir şova dönüşmeye hazırlanıyor. Saatte 60-90 meteor taşının atmosfere girişinin beklendiği bu olay, burçları da etkilemeden geçmeyecek gibi görünüyor. İşte 12 burcun Perseid meteor yağmurundan beklenen etkileri...
PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DE GÖRÜLECEK Mİ?
Perseidleri gözlemek için Türkiye saati ile 00.00 ile 04.00'te, yapay ışıklardan uzak bir bölgede, gözlerimizi gök kubbeye çevirerek sahneye odaklanmak yeterli olacak.
Perseid'in en yoğun görüldüğü gün ise bu yıl 12-13 Ağustos gecesi olacak.