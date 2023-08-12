Bugün 23.30’da şov başlıyor! Perseid Meteor Yağmuru burçlara etkileri nedir? Kova, Balık, Boğa, Akrep, Aslan, Yengeç, Yay ve Oğlaklar…

12 Ağustos - 13 Ağustos tarihleri arasında gözlemleyebileceğimiz Perseid meteor yağmuru, bu yıl da gökyüzünde büyülü bir şölen sunmaya hazırlanıyor. NASA, bu gök olayını gözlemlemek isteyenler için Yozgat ve Konya gibi illerde gözlem üsleri kurmuş durumda. Ancak şehir ışıklarından uzak bölgelerde yaşanacak bu görsel şölen, ülkemizin dört bir yanında gözlemlenebilecek. Peki, Perseid meteor yağmuru burçları nasıl etkileyecek? İşte meteor yağmurunun burçlar üzerindeki etkileri...