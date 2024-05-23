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Türkiye için olağanüstü kuraklık alarmı: Risk altındaki bölgeler belli oldu

Türkiye için olağanüstü kuraklık alarmı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün nisan ayı raporlarına göre, Türkiye genelinde yağış miktarları endişe verici düzeyde azaldı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yağışlar yüzde 6, uzun yıllar ortalamasına göre ise yüzde 50 oranında düşüş gösterdi. Meteorolojik kuraklık haritalarında Türkiye'nin büyük bölümünde 'olağanüstü' ve 'çok şiddetli kuraklık' alarmı verildi. İşte risk altındaki o bölgeler...

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 10:05 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 10:14
Türkiye için olağanüstü kuraklık alarmı: Risk altındaki bölgeler belli oldu 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün nisan ayı raporu sonrası Türkiye için "olağanüstü kuraklık" alarmı verildi.

Türkiye için olağanüstü kuraklık alarmı: Risk altındaki bölgeler belli oldu 2

EN SICAK NİSAN AYI

Küresel ısınma, kirlilik gibi etkenlerle sulak alanların her yıl daha da hızlı su kaybına uğraması, yoğun buharlaşma, yağışların azalması, sıcaklıkların artması gibi olumsuzluklar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili oluyor. Ocak ayından itibaren uzun yıllar ortalamasına göre, daha sıcak geçen 2024 yılında Nisan ayı son 53 yılın en sıcak nisan ayı olarak kayıtlara geçti, yağışlarda yüzde 50'ye varan düşüş gerçekleşti.

Son 53 yılın en sıcak nisanı!

Türkiye için olağanüstü kuraklık alarmı: Risk altındaki bölgeler belli oldu 3

OLAĞANÜSTÜ VE ŞİDDETLİ KURAKLIK ALARMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2024 Nisan ayı meteorolojik kuraklık durumuna ilişkin haritaları, birçok bölgede olağanüstü ve şiddetli kuraklık yaşandığı gösterdi. Normalin Yüzdesi İndeksi (PNI) haritasına göre Trakya, Çanakkale, Muğla, Mersin'in bazı bölgeleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Hakkari ve Van çevreleri haricindeki tüm Türkiye'de 'şiddetli kuraklık (acil durum)' ibaresine yer veriliyor.

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