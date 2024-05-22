Sosyal medyada viral olan kişilik testi! Kedi merdivenlerden iniyor mu yoksa çıkıyor mu

Sosyal medyada son zamanlarda viral olan bir resim kullanıcıları ikiye böldü. Resimde merdivenlerden inen mi çıkan mı belli olmayan bir kedi görülüyor. Bu optik illüzyon, kişilik testleri sevenler için de ilgi çekici bir konu haline geliyor. Peki, bu resimde siz ne görüyorsunuz? Kedinin merdivenlerden indiğini mi yoksa çıktığını mı düşünüyorsunuz? Cevabınız, kişiliğiniz hakkında bazı ipuçları verecek. İşte kişilik testi içeren o optik illüzyon...
Sosyal medyada son zamanlarda viral olan bir resim kullanıcıları ikiye böldü.
KİŞİLİĞİNİZİ ORTAYA ÇIKARAN OPTİK İLLÜZYON
İçinde optik ilüzyon ve farklılıklar içeren bazı görsellerle yapılan kişilik testi bilinç altınızı ve duygularınızı tespit ediyor.
Kişilik testi içeren resimdeki kedinin merdivenlerden indiğini mi yoksa çıktığını mı düşünüyorsunuz? Cevabınız, kişiliğiniz hakkında bazı ipuçları verecek.
MERDİVENLERİ ÇIKAN KEDİ
Detaylara dikkat etmiyorsunuz. Muhtemelen biraz dağınık ve iyi niyetlisiniz. Gördüğünüz her şeye inanıyorsunuz ve bu da hayattan daha çok keyif almanızı sağlıyor.
MERDİVENLERİ İNEN KEDİ
Özenli bir insansınız ve sezgileriniz oldukça kuvvetli. Detaylara dikkat ediyorsunuz ve meydan okumalardan hoşlanıyorsunuz.