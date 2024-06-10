Türkiye Güllü Çolak'ı konuşuyor | Müge Anlı kıyma makinesini buldu! Metal kaşığı bile öğütüyor! Komşu itiraf etti: Bana kocamı kıtır kıtır doğramayı teklif etti

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te izleyenleri dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kayıp eşi Güllü Çolak'ı aramak için programa başvuran Mehmet'in önce aradığı Güllü ile nikahsız birliktelik yaşadığı ortaya çıktı. Başka bir adamla kaçtığı öğrenilen Güllü'nün daha sonra ise bir adamı annesiyle birlikte kıyma makinesinden çektiği iddia edildi. Programın bugünkü ( 10 Haziran) bölümünde canlı yayına bağlanan komşunun söyledikleri ise olayın rengini değiştirdi. Komşu, Mehmet'in kendisine ilgisi olduğunu söyleyerek, 'İstiyorsan senin eşini de kıyma makinesinde çektireyim. Adam kesmesi o kadar basit ki kıtır kıtır doğratırım' dediğini ileri sürdü. Müge Anlı Güllü Çolak olayı nedir? İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ta bir süre önce sırra kadem basan 33 yaşındaki Güllü Çolak ve çocuklarını aramak için sevgilisi Mehmet, soluğu Müge Anlı'da aldı. Yayına çıkan Güllü'nün akrabası Ahmet'in sözleri ise olayın rengini değiştirdi. Ahmet, Güllü Çolak, abisi ve anneannesinin bir kişiyi "öldürüp kıyma makinesindan çektiklerini " iddia etti.
Yayına bağlanan bir izleyici ise Güllü Çolak ve annesi Cennet Çolak'ın zengin bir adamdan yüklü miktarda borç aldıklarını söyledi.Daha sonra bu kişiyi bir daha görmediklerini anlatan izleyici, öldürülüp kıyma makinasından çekilen kişinin bu adam olabileceğine dikkat çekti.Güllü Çolak'ın bu olayı kapatmak için ortadan yok olmuş olabileceği üzerinde duruldu.
MEHMET DOĞRULADI
Kulaktan kulağa dolaşan bu korkunç cinayet iddiasını Güllü'nün kardeşleri de doğruladı. Programın (10 Haziran) tarihli yayınında ortaya yeni detaylar çıktı. Müge Anlı ekibinden Kadriye, Mehmet'in programa ilk geldiği zamanlarda kendisine bu olayı itiraf ettiğini ve Mehmet isimli başka bir adamın kıyma makinesinden geçirildiğini doğruladığını söyledi.