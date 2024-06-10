Türkiye Güllü Çolak'ı konuşuyor | Müge Anlı kıyma makinesini buldu! Metal kaşığı bile öğütüyor! Komşu itiraf etti: Bana kocamı kıtır kıtır doğramayı teklif etti

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te izleyenleri dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kayıp eşi Güllü Çolak'ı aramak için programa başvuran Mehmet'in önce aradığı Güllü ile nikahsız birliktelik yaşadığı ortaya çıktı. Başka bir adamla kaçtığı öğrenilen Güllü'nün daha sonra ise bir adamı annesiyle birlikte kıyma makinesinden çektiği iddia edildi. Programın bugünkü ( 10 Haziran) bölümünde canlı yayına bağlanan komşunun söyledikleri ise olayın rengini değiştirdi. Komşu, Mehmet'in kendisine ilgisi olduğunu söyleyerek, 'İstiyorsan senin eşini de kıyma makinesinde çektireyim. Adam kesmesi o kadar basit ki kıtır kıtır doğratırım' dediğini ileri sürdü. Müge Anlı Güllü Çolak olayı nedir? İşte detaylar...