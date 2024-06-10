Antalya'da feci kaza: Şoför mahali yerinden koptu

Antalya 'nın Gazipaşa ilçesinde tır ile kamyonun çarpıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.10 sıralarında Kahyalar Mahallesi Havalimanı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan tır , eski sahil yolu istikametinden D400 Karayolu'na çıkan Özgür Şenli (24) idaresindeki iş makinesi yüklü kamyonla çarpıştı.

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KAMYONUN KUPA KISMI KOPTU

Meydana gelen feci kazada, kamyonun kupa kısmı araçtan koparak yola savruldu. Kamyon sürücüsü Özgür Şenli kazada ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özgür Şenli, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.