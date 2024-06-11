Türkiye 100 ordu arasında adını zirveye yazdırdı! Dünya askeri güç sıralaması açıklandı!

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ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma sonucunda, 2024 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi. Global Firepower'ın, ülkelerin askeri güçlerini değerlendirmek için 60'tan fazla faktörü göz önünde bulundurduğu bu araştırma, dünya çapındaki güç dengelerinde önemli değişiklikler olduğunu ortaya koydu. Türkiye'nin de bu listeye göre 3 sıra yükselerek dikkat çeken bir başarı elde ettiği görüldü.