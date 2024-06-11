Türkiye 100 ordu arasında adını zirveye yazdırdı! Dünya askeri güç sıralaması açıklandı!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Global Firepower tarafından yapılan araştırmaya göre, 2024 yılının en güçlü orduları belirlendi. Global Firepower, ülkelerin askeri güçlerini değerlendirirken teknoloji, askeri birim sayısı, mali durum, lojistik, hareket kabiliyeti ve coğrafi konum gibi 60'tan fazla faktörü göz önünde bulunduruyor. Bu kapsamlı analiz sonucunda, dünyanın en güçlü 100 ordusu sıralandı ve Türkiye, bu listede üç sıra birden yükselerek dikkat çekti.
ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma sonucunda, 2024 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi. Global Firepower'ın, ülkelerin askeri güçlerini değerlendirmek için 60'tan fazla faktörü göz önünde bulundurduğu bu araştırma, dünya çapındaki güç dengelerinde önemli değişiklikler olduğunu ortaya koydu. Türkiye'nin de bu listeye göre 3 sıra yükselerek dikkat çeken bir başarı elde ettiği görüldü.
100- KIRGIZİSTAN
99 - LETONYA