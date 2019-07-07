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Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da nefes kesen gösteri

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Trabzon semalarında gösteri yaptı. Yaklaşık 30 dakika süren Türk Yıldızları'nın gösterisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, cep telefonları ve kameralarıyla etkinliği kaydetti.

07.07.2019 18:40 - Son Güncelleme: 07.07.2019 18:40
Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da nefes kesen gösteri

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Trabzon semalarında gösteri yaptı.

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Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da nefes kesen gösteri

Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları'nın gösterisini izlemek isteyen binlerce kişi, Trabzon sahilinin yanı sıra Ayasofya Müzesi ve yeşil alanlarda saatler öncesinden yerini aldı.

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Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da nefes kesen gösteri

Yöresel sanatçıların da konser verdiği etkinlikte konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Türk Yıldızları'nın milli gurur kaynağı olduğunu belirterek, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da nefes kesen gösteri

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise gösteri uçuşunun geçen yıl da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildiğini ifade ederek, kentte artık bu gibi organizasyonların sayısının artacağını söyledi.

Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da nefes kesen gösteri

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de gösteri uçuşlarında dünyanın en seçkin timleri arasında gösterilen Türk Yıldızları'nı, şehirde bir kez daha ağırlamanın mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını dile getirdi.

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