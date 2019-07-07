Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da nefes kesen gösteri
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Trabzon semalarında gösteri yaptı. Yaklaşık 30 dakika süren Türk Yıldızları'nın gösterisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, cep telefonları ve kameralarıyla etkinliği kaydetti.
07.07.2019 18:40
- Son Güncelleme: 07.07.2019 18:40
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Trabzon semalarında gösteri yaptı.
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Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları'nın gösterisini izlemek isteyen binlerce kişi, Trabzon sahilinin yanı sıra Ayasofya Müzesi ve yeşil alanlarda saatler öncesinden yerini aldı.
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Yöresel sanatçıların da konser verdiği etkinlikte konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Türk Yıldızları'nın milli gurur kaynağı olduğunu belirterek, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
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