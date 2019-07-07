GaleriYaşam

30 ülkenin güzelleri Kapadokya'da buluştu! Sıcak hava balonları güzellerle doldu taştı

Miss Cappadocia Güzellik Yarışması'na 30 ayrı ülkeden güzeller katıldı. İçlerinde Japanyo, İsrail, ABD gibi ülkelerden gelen güzeller, yarışma sonrası sıcak hava balonuyla Kapadokya turu yaptı. Nevşehir'in Avanos ilçesinde ilk kez düzenlenen Miss Cappadocia Güzellik Yarışması'ndan renkli görüntüler ortaya çıktı. Birinciliği ise 26 yaşındaki Japonyalı Nanami Tomita kazandı. İşte o anlar...

07.07.2019 14:03 - Son Güncelleme: 07.07.2019 14:05
30 ülkenin güzelleri Kapadokya'da buluştu! İşte sıcak hava balonundan renkli görüntüler...

Kapadokya'da ilk kez düzenlenen güzellik yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. 30 ayrı ülkeden gelen güzeller, yarışmanın ardından sıcak hava balonuyla Kapadokya turuna çıktı. Miss Cappadocia Güzellik Yarışması birincisi ise Japonya'dan çıktı.

30 ülkenin güzelleri Kapadokya'da buluştu! İşte sıcak hava balonundan renkli görüntüler...

Nevşehir'in Avanos ilçesinde ilk kez düzenlenen güzellik yarışmasına 30 ülkeden katılan güzeller, sıcak hava balonuyla Kapadokya turu yaptı.

30 ülkenin güzelleri Kapadokya'da buluştu! İşte sıcak hava balonundan renkli görüntüler...

Mankenlik ajanslarının 1-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği, 'Miss Cappadocia Güzellik Yarışması'na, 30 ülkenin güzelleri katıldı. Yarışmada, Japonya'dan Nanami Tomita (26) birinci, İsrail'i temsil eden Verinıka Zaporozhec (24) ikinci ve ABD'li Senya Papizovska (29) üçüncü oldu. Yarışma sonrası güzeller, Kapadokya turu için sıcak hava balonuna bindi. Güzeller, balonla Kapadokya'yı havadan görme fırsatı buldu.

30 ülkenin güzelleri Kapadokya'da buluştu! İşte sıcak hava balonundan renkli görüntüler...

Güzellik yarışmanın birincisi Japon Nanami Tomita, "Kapadokya'da olmaktan çok mutluyum. Muhteşem bir ortam var. Her şey çok güzel. Birinci olmayı hiç beklemiyordum. Çok şaşırdım ve sevindim" dedi.

30 ülkenin güzelleri Kapadokya'da buluştu! İşte sıcak hava balonundan renkli görüntüler...
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ellerinde başladı tüm vücudunu sardı! İnanılmaz olay görenler şoka girdi! İşte dünyadaki en ilginç hastalıklar
Ellerinde başladı tüm vücudunu sardı! İnanılmaz olay görenler şoka girdi! İşte dünyadaki en ilginç hastalıklar