30 ülkenin güzelleri Kapadokya'da buluştu! Sıcak hava balonları güzellerle doldu taştı
Miss Cappadocia Güzellik Yarışması'na 30 ayrı ülkeden güzeller katıldı. İçlerinde Japanyo, İsrail, ABD gibi ülkelerden gelen güzeller, yarışma sonrası sıcak hava balonuyla Kapadokya turu yaptı. Nevşehir'in Avanos ilçesinde ilk kez düzenlenen Miss Cappadocia Güzellik Yarışması'ndan renkli görüntüler ortaya çıktı. Birinciliği ise 26 yaşındaki Japonyalı Nanami Tomita kazandı. İşte o anlar...
Mankenlik ajanslarının 1-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği, 'Miss Cappadocia Güzellik Yarışması'na, 30 ülkenin güzelleri katıldı. Yarışmada, Japonya'dan Nanami Tomita (26) birinci, İsrail'i temsil eden Verinıka Zaporozhec (24) ikinci ve ABD'li Senya Papizovska (29) üçüncü oldu. Yarışma sonrası güzeller, Kapadokya turu için sıcak hava balonuna bindi. Güzeller, balonla Kapadokya'yı havadan görme fırsatı buldu.