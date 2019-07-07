Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Trabzon semalarında gösteri yaptı. Yaklaşık 30 dakika süren Türk Yıldızları'nın gösterisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, cep telefonları ve kameralarıyla etkinliği kaydetti.
Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da nefes kesen gösteri07.07.2019 18:33
- Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da nefes kesen gösteri
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