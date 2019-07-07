Haberler Web TV Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da nefes kesen gösteri

07.07.2019 18:33

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Trabzon semalarında gösteri yaptı. Yaklaşık 30 dakika süren Türk Yıldızları'nın gösterisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, cep telefonları ve kameralarıyla etkinliği kaydetti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları