11 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101'de teknolojik ürünlerde büyük fırsat!

Samsung Galaxy M20 , A101 aktüel ürünler kataloğu 11 Temmuz ile tanıtılan bir diğer dev fırsat oldu. Uygun fiyata üstün özellikli bir cep telefonu arayanlar için Galaxy M20 cep telefonu önemli bir seçenek olacak. İşte Samsung Galaxy M20 ve özellikleri...

SAMSUNG GALAXY M20 ÖZELLİKLERİ

Full HD ekran

8 çekirdek işlemci

3GB Ram

32 GB dahili hafıza

8MP ön kamera

13+5 MP arka kamera

5000 MAH pil ömrü