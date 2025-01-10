Turabi Çamkıran Los Angeles yangınında tüm servetini kaybetti! İlk açıklama geldi: “Ana ocağına geri dönüyorum”

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki lüks Pacific Palisades bölgesinde yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangında şu ana kadar 2 bin 921 dönümlük alan kül oldu.

Los Angeles'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edilirken Hollywood yıldızlarının evlerinin yandığı da ortaya çıktı. Paris Hilton'dan Antony Hopkins'e, John Goodman'a birçok ünlü yangından etkilendi.

Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında; Survivor yarışmasıyla tanınan Turabi Çamkıran'ın da evi yandı.

ABD'de yaşayan Çamkıran, evinin ve arabasının tamamen yok olduğunu duyurarak üzüntüsünü dile getirdi.