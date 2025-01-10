Turabi Çamkıran Los Angeles yangınında tüm servetini kaybetti! İlk açıklama geldi: “Ana ocağına geri dönüyorum”

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki lüks Pacific Palisades bölgesinde yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangında şu ana kadar 2 bin 921 dönümlük alan kül oldu.
Los Angeles'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edilirken Hollywood yıldızlarının evlerinin yandığı da ortaya çıktı. Paris Hilton'dan Antony Hopkins'e, John Goodman'a birçok ünlü yangından etkilendi.
Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında; Survivor yarışmasıyla tanınan Turabi Çamkıran'ın da evi yandı.
ABD'de yaşayan Çamkıran, evinin ve arabasının tamamen yok olduğunu duyurarak üzüntüsünü dile getirdi.
Turabi, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı: "Evim de arabam da tamamen yok oldu. Artık geriye yalnızca bir sırt çantam, telefonum ve sağlık sorunlarıyla boğuşan bedenim kaldı"
Ünlü isim, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yine sıfırdan başlayacağız. Neyse ki sıfır geldiğim yer. Yabancılık çekmeyeceğim. Tüm hayatını bir yangında kaybeden herkesi Allah yardımcısı olsun.
Sağlığında boğuşurken kendi kendine 'daha kötü ne olabilir ki?' diye isyan ediyorsun, menajerinden haber alıyorsun 'Her şeyin yanmış.'
Ser ana yün yorganımı, yer sofrasını. Yarışmadan sonra gidecek yerim kalmadı. Ana ocağına geri dönüyorum"
İşte o paylaşımlar...