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Turabi Çamkıran Los Angeles yangınında tüm servetini kaybetti! İlk açıklama geldi: “Ana ocağına geri dönüyorum”

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentindeki yangın felaketinde Paris Hilton'dan Antony Hopkins'e, John Goodman'a birçok ünlünün evi kül oldu. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında; Survivor yarışmasıyla tanınan Turabi Çamkıran'ın da evi yandı. Sosyal medya hesabında evinin ve arabasının tamamen yok olduğunu duyuran Çamkıran, "Ana ocağına geri dönüyorum" dedi. İşte Turabi Çamkıran'ın o açıklaması...

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Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 15:35 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 15:35
Turabi Çamkıran Los Angeles yangınında tüm servetini kaybetti! İlk açıklama geldi: Ana ocağına geri dönüyorum

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki lüks Pacific Palisades bölgesinde yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangında şu ana kadar 2 bin 921 dönümlük alan kül oldu.

Turabi Çamkıran Los Angeles yangınında tüm servetini kaybetti! İlk açıklama geldi: Ana ocağına geri dönüyorum

Los Angeles'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edilirken Hollywood yıldızlarının evlerinin yandığı da ortaya çıktı. Paris Hilton'dan Antony Hopkins'e, John Goodman'a birçok ünlü yangından etkilendi.

Turabi Çamkıran Los Angeles yangınında tüm servetini kaybetti! İlk açıklama geldi: Ana ocağına geri dönüyorum

Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında; Survivor yarışmasıyla tanınan Turabi Çamkıran'ın da evi yandı.

Turabi Çamkıran Los Angeles yangınında tüm servetini kaybetti! İlk açıklama geldi: Ana ocağına geri dönüyorum

ABD'de yaşayan Çamkıran, evinin ve arabasının tamamen yok olduğunu duyurarak üzüntüsünü dile getirdi.

Turabi Çamkıran Los Angeles yangınında tüm servetini kaybetti! İlk açıklama geldi: Ana ocağına geri dönüyorum

Turabi, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı: "Evim de arabam da tamamen yok oldu. Artık geriye yalnızca bir sırt çantam, telefonum ve sağlık sorunlarıyla boğuşan bedenim kaldı"

Turabi Çamkıran Los Angeles yangınında tüm servetini kaybetti! İlk açıklama geldi: Ana ocağına geri dönüyorum

Ünlü isim, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yine sıfırdan başlayacağız. Neyse ki sıfır geldiğim yer. Yabancılık çekmeyeceğim. Tüm hayatını bir yangında kaybeden herkesi Allah yardımcısı olsun.

Turabi Çamkıran Los Angeles yangınında tüm servetini kaybetti! İlk açıklama geldi: Ana ocağına geri dönüyorum

Sağlığında boğuşurken kendi kendine 'daha kötü ne olabilir ki?' diye isyan ediyorsun, menajerinden haber alıyorsun 'Her şeyin yanmış.'

Turabi Çamkıran Los Angeles yangınında tüm servetini kaybetti! İlk açıklama geldi: Ana ocağına geri dönüyorum

Ser ana yün yorganımı, yer sofrasını. Yarışmadan sonra gidecek yerim kalmadı. Ana ocağına geri dönüyorum"

Turabi Çamkıran Los Angeles yangınında tüm servetini kaybetti! İlk açıklama geldi: Ana ocağına geri dönüyorum

İşte o paylaşımlar...

Turabi Çamkıran Los Angeles yangınında tüm servetini kaybetti! İlk açıklama geldi: Ana ocağına geri dönüyorum

Turabi Çamkıran