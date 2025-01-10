Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan 25 yaşındaki Yusuf Serdar Yücel'in Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki evinde 3 Ocak tarihinde cansız bedeni bulundu.

Yücel'in evine giden ekiplerim, kapının içeriden kilitli olduğunu söyledikleri öğrenildi. Çilingir yardımıyla içeri giren polisler, Yücel'in cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Yücel'in hayatını kaybettiği doğrulandı.

CEP TELEFONLARI İNCELEMEYE ALINDI: BORSA DETAYI 2018'de TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü kazanan Yücel'in, 2021'de stajyer olarak Roketsan'a adım attı. 2022 yılında yazılım mühendisi olarak işe başladığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, bu ölüm Aselsan'da peş peşe hayatlarını kaybeden mühendisleri akla getirdi. Genç mühendisin yapılan ilk incelemede, sodyum nitrat içerek yaşamına son verdiği belirlendi. Herhangi bir intihar notu bırakmayan Yücel'in yoğun bir şekilde borsada işlem yaptığı da öğrenildi. Cep telefonuyla yaptığı son görüşmeler ve dijital materyallerinin incelendiği bildirildi.

BABASI CİNAYET DEDİ

Serdar Yücel'in babası Ahmet Yücel, çocuğunun öldürüldüğünü savunarak "Eve girerken, bizim tahminimiz silah zoruyla etkisiz hale getirildiği ve diz çöktürüldüğü... Çünkü sağ ayak gergin vaziyette, omuzların üstü çürümüş, bastırıldığını gösteriyor. Ve ölümüne sebep olan madde, yüzüne poşetle geçirilmiş. Çünkü sadece kabarcıklar şeklinde çürüme yüzünde var. Diğer vücudu tertemiz çocuğumun. Bunun kesin bir şekilde cinayet olduğunu, görevinden dolayı katledildiğine emin olduk" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Evinde ölü bulunan Roketsan mühendisinin babası: Oğlum intihar etmedi infaz edildi!