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Roketsan mühendisinin ölümünde cinayet şüphesi! Telefonundan çıkanlar şoke etti

Savunma sanayiinin öncü şirketlerinden biri olan Roketsan'da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel, 3 Ocak'ta evinde ölü bulundu. Yücel'in şüpheli ölümü beraberinde bir çok soruyu da gündeme getirdi. Genç adamın cep telefonunda yaptığı aramalar ise şoke etti.

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Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 14:27 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 14:56
Roketsan mühendisinin ölümünde cinayet şüphesi! Telefonundan çıkanlar şoke etti

Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan 25 yaşındaki Yusuf Serdar Yücel'in Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki evinde 3 Ocak tarihinde cansız bedeni bulundu.

Roketsan mühendisinin ölümünde cinayet şüphesi! Telefonundan çıkanlar şoke etti

Yücel'in evine giden ekiplerim, kapının içeriden kilitli olduğunu söyledikleri öğrenildi. Çilingir yardımıyla içeri giren polisler, Yücel'in cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Yücel'in hayatını kaybettiği doğrulandı.

Roketsan mühendisinin ölümünde cinayet şüphesi! Telefonundan çıkanlar şoke etti

CEP TELEFONLARI İNCELEMEYE ALINDI: BORSA DETAYI

2018'de TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü kazanan Yücel'in, 2021'de stajyer olarak Roketsan'a adım attı. 2022 yılında yazılım mühendisi olarak işe başladığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, bu ölüm Aselsan'da peş peşe hayatlarını kaybeden mühendisleri akla getirdi. Genç mühendisin yapılan ilk incelemede, sodyum nitrat içerek yaşamına son verdiği belirlendi. Herhangi bir intihar notu bırakmayan Yücel'in yoğun bir şekilde borsada işlem yaptığı da öğrenildi. Cep telefonuyla yaptığı son görüşmeler ve dijital materyallerinin incelendiği bildirildi.

Roketsan mühendisinin ölümünde cinayet şüphesi! Telefonundan çıkanlar şoke etti

BABASI CİNAYET DEDİ
Serdar Yücel'in babası Ahmet Yücel, çocuğunun öldürüldüğünü savunarak "Eve girerken, bizim tahminimiz silah zoruyla etkisiz hale getirildiği ve diz çöktürüldüğü... Çünkü sağ ayak gergin vaziyette, omuzların üstü çürümüş, bastırıldığını gösteriyor. Ve ölümüne sebep olan madde, yüzüne poşetle geçirilmiş. Çünkü sadece kabarcıklar şeklinde çürüme yüzünde var. Diğer vücudu tertemiz çocuğumun. Bunun kesin bir şekilde cinayet olduğunu, görevinden dolayı katledildiğine emin olduk" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Evinde ölü bulunan Roketsan mühendisinin babası: Oğlum intihar etmedi infaz edildi!

Roketsan mühendisinin ölümünde cinayet şüphesi! Telefonundan çıkanlar şoke etti

Sabah gazetesinden Ömer Çetin'in haberine göre olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yücel'in telefonunda yaptıkları incelemede "Nasıl intihar edilir, hangi madde ne kadar sürede öldürür" gibi aramalar tespit etti. Ayrıca olay yerinde yapılan incelemede kapının içeriden kilitli olduğu ve zorlanmadığı, dairenin düzenli olduğu, Yücel'in bedeninde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı öğrenildi.

Roketsan mühendisinin ölümünde cinayet şüphesi! Telefonundan çıkanlar şoke etti

CENAZESİ ISPARTA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Yusuf Serdar Yücel'in cenazesi, memleketi Isparta'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Genç mühendisin ani ölümü ailesini ve yakın çevresini yasa boğdu.

Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücelin şüpheli ölümü! Baba konuştu: Oğlum infaz edildi
Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in şüpheli ölümü! Baba konuştu: "Oğlum infaz edildi"