Ünlü şarkıcı ve sunucu Aslı Hünel, 2018 yılında Savaş Yurtsever ile dünyaevine girdi. Fakat Hünel'in düğününe abisi Saruhan Hünel katılmadı.
Gelinim Mutfakta'nın sunuculuğunu üstlenen Aslı Hünel, programda benzer bir olayın anlatılması üzerine duygusal anlar yaşayıp eski defterleri açtı.
Hünel, abisinin düğününe gelmediğinden bahsederek o günlerde yaşadıklarını ve hissettiklerini gözyaşları içinde anlattı.
Ünlü sunucu, şu ifadeleri kullandı: "Beni çok duygulandıran bir şey... Çok fazla basına yansıdı. Ben 10 Nisan 2018'de evlendim. Biz iki kardeşiz, bir oyuncu abim var biliyorsunuz. Ben ona o bana çok düşkünüz.
Ben eşimle tanışmadan önce abim bir konudan dolayı bana küstü. Ne yapsam barışmadı. Öyle bir nasip ki... Benim evlendiğim eşim Savaş Yurtsever, abimin 20 yıllık arkadaşı. Beni abim tanıştırmadı.
Bir karşılaştık ve 'Ben Saruhan abinin arkadaşıyım' dedi. O gün tanıştık ve çok hızlı evlilik kararı aldık. İlk görüşte aşktı bizimki.
Ben abimle daha önce başka bir mevzudan dolayı küsmüştüm ya... Abime nasıl söyleyeceğiz diye düşünmeye başladı.
Savaş 'Ben Saruhan abiye çok saygı duyuyorum. Başkasından duyamaz benden duyacak' deyip abimi aradı. Savaş arayıp 'İznin varsa ben Aslı'yı çok seviyorum. Önce senden istiyorum onu. Kendisiyle evlenmek istiyorum. Lütfen küslüğü bitirin seni yanımda bir abi olarak görmek isterim' dedi.
Abim negatif bir konuşma sonrası telefonu kapattı. Bir organizasyonu yaptık, eşim yine arayıp 'Abi lütfen yanımızda ol' dedi.
Düğün boyunca abimin o kapıdan gireceğinin hayal ettim ama olmadı. Bir daha o anların tekrarı yok"
Aslı Hünel, "Abim çok pişman olmuş, o gece kendisini kaybeder derecesinde üzülmüş ama inattan dolayı gelmemiş" dedi.
Aslı Hünel ve eşi
Aslı Hünel ve eşi