Ünlü sunucu, şu ifadeleri kullandı: "Beni çok duygulandıran bir şey... Çok fazla basına yansıdı. Ben 10 Nisan 2018'de evlendim. Biz iki kardeşiz, bir oyuncu abim var biliyorsunuz. Ben ona o bana çok düşkünüz.