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Düğününe gelmemişti! Aslı Hünel kameralar önünde gözyaşlarına boğuldu! Abisi Saruhan Hünel ile ilgili bakın neler anlattı

Aslı Hünel sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programında duygusal anlar yaşadı. Abisi Saruhan Hünel ile yaşadığı bir anısını paylaşan Hünel, gözyaşlarına hakim olamadı. 2018 yılında Savaş Yurtsever ile evlenen Hünel, abisinin düğününe gelmediğinden bahsederek o günlerde yaşadıklarını ve hissettiklerini gözyaşları içinde anlattı. İşte "Düğün boyunca abimin o kapıdan gireceğinin hayal ettim ama olmadı" diyen Aslı Hünel'in o açıklamaları...

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Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 16:39 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 16:52
Düğününe gelmemişti! Aslı Hünel kameralar önünde gözyaşlarına boğuldu! Abisi Saruhan Hünel ile ilgili bakın neler anlattı

Ünlü şarkıcı ve sunucu Aslı Hünel, 2018 yılında Savaş Yurtsever ile dünyaevine girdi. Fakat Hünel'in düğününe abisi Saruhan Hünel katılmadı.

Düğününe gelmemişti! Aslı Hünel kameralar önünde gözyaşlarına boğuldu! Abisi Saruhan Hünel ile ilgili bakın neler anlattı

Gelinim Mutfakta'nın sunuculuğunu üstlenen Aslı Hünel, programda benzer bir olayın anlatılması üzerine duygusal anlar yaşayıp eski defterleri açtı.

Aslı Hünel kameralar önünde gözyaşlarına boğuldu!

Düğününe gelmemişti! Aslı Hünel kameralar önünde gözyaşlarına boğuldu! Abisi Saruhan Hünel ile ilgili bakın neler anlattı

Hünel, abisinin düğününe gelmediğinden bahsederek o günlerde yaşadıklarını ve hissettiklerini gözyaşları içinde anlattı.

Düğününe gelmemişti! Aslı Hünel kameralar önünde gözyaşlarına boğuldu! Abisi Saruhan Hünel ile ilgili bakın neler anlattı

Ünlü sunucu, şu ifadeleri kullandı: "Beni çok duygulandıran bir şey... Çok fazla basına yansıdı. Ben 10 Nisan 2018'de evlendim. Biz iki kardeşiz, bir oyuncu abim var biliyorsunuz. Ben ona o bana çok düşkünüz.

Düğününe gelmemişti! Aslı Hünel kameralar önünde gözyaşlarına boğuldu! Abisi Saruhan Hünel ile ilgili bakın neler anlattı

Ben eşimle tanışmadan önce abim bir konudan dolayı bana küstü. Ne yapsam barışmadı. Öyle bir nasip ki... Benim evlendiğim eşim Savaş Yurtsever, abimin 20 yıllık arkadaşı. Beni abim tanıştırmadı.

Düğününe gelmemişti! Aslı Hünel kameralar önünde gözyaşlarına boğuldu! Abisi Saruhan Hünel ile ilgili bakın neler anlattı

Bir karşılaştık ve 'Ben Saruhan abinin arkadaşıyım' dedi. O gün tanıştık ve çok hızlı evlilik kararı aldık. İlk görüşte aşktı bizimki.

Düğününe gelmemişti! Aslı Hünel kameralar önünde gözyaşlarına boğuldu! Abisi Saruhan Hünel ile ilgili bakın neler anlattı

Ben abimle daha önce başka bir mevzudan dolayı küsmüştüm ya... Abime nasıl söyleyeceğiz diye düşünmeye başladı.

Düğününe gelmemişti! Aslı Hünel kameralar önünde gözyaşlarına boğuldu! Abisi Saruhan Hünel ile ilgili bakın neler anlattı

Savaş 'Ben Saruhan abiye çok saygı duyuyorum. Başkasından duyamaz benden duyacak' deyip abimi aradı. Savaş arayıp 'İznin varsa ben Aslı'yı çok seviyorum. Önce senden istiyorum onu. Kendisiyle evlenmek istiyorum. Lütfen küslüğü bitirin seni yanımda bir abi olarak görmek isterim' dedi.

Düğününe gelmemişti! Aslı Hünel kameralar önünde gözyaşlarına boğuldu! Abisi Saruhan Hünel ile ilgili bakın neler anlattı

Abim negatif bir konuşma sonrası telefonu kapattı. Bir organizasyonu yaptık, eşim yine arayıp 'Abi lütfen yanımızda ol' dedi.

Düğününe gelmemişti! Aslı Hünel kameralar önünde gözyaşlarına boğuldu! Abisi Saruhan Hünel ile ilgili bakın neler anlattı

Düğün boyunca abimin o kapıdan gireceğinin hayal ettim ama olmadı. Bir daha o anların tekrarı yok"

Düğününe gelmemişti! Aslı Hünel kameralar önünde gözyaşlarına boğuldu! Abisi Saruhan Hünel ile ilgili bakın neler anlattı

Aslı Hünel, "Abim çok pişman olmuş, o gece kendisini kaybeder derecesinde üzülmüş ama inattan dolayı gelmemiş" dedi.

Düğününe gelmemişti! Aslı Hünel kameralar önünde gözyaşlarına boğuldu! Abisi Saruhan Hünel ile ilgili bakın neler anlattı

Aslı Hünel ve eşi

Düğününe gelmemişti! Aslı Hünel kameralar önünde gözyaşlarına boğuldu! Abisi Saruhan Hünel ile ilgili bakın neler anlattı

Aslı Hünel ve eşi