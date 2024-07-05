Portekiz ve Fransa arasında oynanacak çeyrek final maçı için heyecan dorukta. Tarihlerinde 28 kez karşı karşıya gelen iki dev takım, EURO 2024'te bir kez daha kozlarını paylaşacak. Bu kritik mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Futbolseverler, Portekiz-Fransa maçı hakkında detaylı bilgi almak ve karşılaşmayı canlı izlemek için arayışa geçti. Peki, Portekiz-Fransa çeyrek final maçı saat kaçta yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar!
Futbolseverler, Portekiz ve Fransa'nın karşı karşıya geleceği çeyrek final mücadelesi için detayları merak ediyor. Turnuvanın favorileri arasında yer alan iki takım, grup aşamasında beklenenden uzak bir performans sergiledi. Fransa, grupta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, Portekiz 2 galibiyet ve 1 beraberlikle çeyrek finale yükseldi. Peki, Portekiz-Fransa maçı hangi kanalda izlenebilecek? İşte, merak edilen tüm detaylar ve Portekiz-Fransa maçını canlı izleme rehberi!
Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek final heyecanında Portekiz ve Fransa, yarı finale yükselmek için kıyasıya bir mücadele verecek.
Portekiz - Fransa Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
Hamburg'da bulunan Volkspark Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 5 Temmuz Cuma günü saat 22.00'de başlayacak. Futbolseverler, bu dev mücadeleyi soluksuz bir şekilde takip edecek.