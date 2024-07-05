TRT 1 TABİİ canlı maç izle | Portekiz-Fransa maçı kesintisiz, full HD izle

Portekiz ve Fransa arasında oynanacak çeyrek final maçı için heyecan dorukta. Tarihlerinde 28 kez karşı karşıya gelen iki dev takım, EURO 2024'te bir kez daha kozlarını paylaşacak. Bu kritik mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Futbolseverler, Portekiz-Fransa maçı hakkında detaylı bilgi almak ve karşılaşmayı canlı izlemek için arayışa geçti. Peki, Portekiz-Fransa çeyrek final maçı saat kaçta yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar!