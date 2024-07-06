E-5'te çığlık sesleri: Genç kız koşarak istinat duvarından atladı

İstanbul'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. E-5 Karayolu Kağıthane mevkisinde 18 yaşında genç bir kız, istinat duvarının üstünden aşağıya atladı. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen genç kız, ağır şekilde yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.
İstanbul'da E-5 Karayolu Kağıthane mevkisinde 18 yaşında genç bir kız, istinat duvarının üstünden aşağıya atladı.
Olay, dün saat 20.15 sıralarında E-5 Karayolu Kağıthane Talatpaşa Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 18 yaşındaki Sümeyye K., akşam saatlerinde karayolu üzerinde istinat duvarının üstüne geçti.
Genç kızı gören çevredeki vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen polis ekipleri genç kızı ikna çalışmalarına başlarken, itfaiye ekipleri de yolda önlem aldı.