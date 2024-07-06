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E-5'te çığlık sesleri: Genç kız koşarak istinat duvarından atladı

İstanbul'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. E-5 Karayolu Kağıthane mevkisinde 18 yaşında genç bir kız, istinat duvarının üstünden aşağıya atladı. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen genç kız, ağır şekilde yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

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Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 10:39 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 11:06
E-5’te çığlık sesleri: Genç kız koşarak istinat duvarından atladı 1

İstanbul'da E-5 Karayolu Kağıthane mevkisinde 18 yaşında genç bir kız, istinat duvarının üstünden aşağıya atladı.

E-5’te çığlık sesleri: Genç kız koşarak istinat duvarından atladı 2

Olay, dün saat 20.15 sıralarında E-5 Karayolu Kağıthane Talatpaşa Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 18 yaşındaki Sümeyye K., akşam saatlerinde karayolu üzerinde istinat duvarının üstüne geçti.

E-5’te çığlık sesleri: Genç kız koşarak istinat duvarından atladı 3

Genç kızı gören çevredeki vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen polis ekipleri genç kızı ikna çalışmalarına başlarken, itfaiye ekipleri de yolda önlem aldı.

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