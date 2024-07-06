E-5'te çığlık sesleri: Genç kız koşarak istinat duvarından atladı

İstanbul'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. E-5 Karayolu Kağıthane mevkisinde 18 yaşında genç bir kız, istinat duvarının üstünden aşağıya atladı. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen genç kız, ağır şekilde yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.