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Mahir Çoğaç'ı vuran tetikçiden itiraf geldi: Bize para, araba ve ev vereceklerini söylediler | Bayğaralar çetesi işin neresinde?

Kocaeli'de Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç'ın (48) öldürüldüğü olayda tetiği çeken 17 yaşındaki D.G.'nin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Cinayet emrini Yunanistan'da firari durumda olan D.S. ve Y.A.'nın verdiğini iddia eden tetikçi "Bize bir şahsı silahla öldüreceğimizi, karşılığında bizi Yunanistan'a alacaklarını, para, araba ve ev vereceklerini söylediler" itirafında bulundu.

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 16:39 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 17:14
Mahir Çoğaç’ı vuran tetikçiden itiraf geldi: Bize para, araba ve ev vereceklerini söylediler | Bayğaralar çetesi işin neresinde? 1

Kocaeli'de Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç'ı vuran tetikçi D.G.'nin (17) savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Mahir Çoğaç’ı vuran tetikçiden itiraf geldi: Bize para, araba ve ev vereceklerini söylediler | Bayğaralar çetesi işin neresinde? 2

Cinayet emrini Yunanistan'da firari durumda olan D.S. ve Y.A.'nın verdiğini iddia eden D.G., "Bize bir şahsı silahla öldüreceğimizi, karşılığında bizi Yunanistan'a alacaklarını, para, araba ve ev vereceklerini söylediler" dedi. D.G., olaydan 1 gün önce caddede keşif yaptıklarını, olayın ardından taksiyle İstanbul'daki bir eve gittiklerini anlatarak, "Herkes işinin ne olduğunu biliyordu ve sadece işini yaptı" ifadelerini kullandı. Ölüm emrini veren D.S. ve Y.A.'nın 'Bayğaralar Çetesi' ile bağlantısı araştırılıyor.

Mahir öğretmeni öldüren tetikçinin ifadesi ortaya çıktı

Mahir Çoğaç’ı vuran tetikçiden itiraf geldi: Bize para, araba ve ev vereceklerini söylediler | Bayğaralar çetesi işin neresinde? 3

Olay, 26 Haziran sabahı, Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olan Mahir Çoğaç, okula gitmek için evinden çıkıp, caddede park halinde olan kendisine ait otomobile bindi.

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