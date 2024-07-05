Mahir Çoğaç'ı vuran tetikçiden itiraf geldi: Bize para, araba ve ev vereceklerini söylediler | Bayğaralar çetesi işin neresinde?

2

Cinayet emrini Yunanistan'da firari durumda olan D.S. ve Y.A.'nın verdiğini iddia eden D.G., "Bize bir şahsı silahla öldüreceğimizi, karşılığında bizi Yunanistan'a alacaklarını, para, araba ve ev vereceklerini söylediler" dedi. D.G., olaydan 1 gün önce caddede keşif yaptıklarını, olayın ardından taksiyle İstanbul'daki bir eve gittiklerini anlatarak, "Herkes işinin ne olduğunu biliyordu ve sadece işini yaptı" ifadelerini kullandı. Ölüm emrini veren D.S. ve Y.A.'nın 'Bayğaralar Çetesi' ile bağlantısı araştırılıyor.