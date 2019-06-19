Günlük burç yorumları – 19 Haziran 2019 Çarşamba

İKİZLER:

Yapmak istediklerinizi paylaşarak motivasyonunuzu düşürmeyin. Sürekli engellerden bahsettiklerini bilerek bilgece bir sessizliğe bürünebilirsiniz. Bilinçaltınızda yoğunlaştığınız konuların sizi olumlu etkilediği gerçek. Bazı planladığınız konuların sizin tarzınıza uygun olmasına dikkat etmelisiniz. Gizli duyguların sizi etkilediği bir gün. Alınganlık göstermeniz için hiçbir neden yok. Bazen her şeyi çok fazla abartarak sorun haline getirebiliyorsunuz. Duygusal zeka ve alıngan tavırlar ön planda! Gün içerisinde kalbinin seni götürdüğü yer geçmiş olabilir.