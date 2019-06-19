Günlük burç yorumları – 19 Haziran 2019 Çarşamba
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 19 Haziran Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Sosyal ortamlarda haklı ve haksızı ayırt etmekte zorlanabilirsiniz. Okuduklarınızı anlamakta bugün problem çekebilirsiniz. Siz üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. İş yaşamınızda yeni kararlar almanızın zamanı geldi. Sizi etkileyecek kişilerin ortak özellikleri; güzel konuşmaları ve dış görünüşlerinde belli bir düzen içinde olmaları olacaktır. Çevrenizi sınayacağınız bir gün. Ay bugün boşlukta hareket edecek. Organize olmak, detaylarla uğraşmayı gerektiren sorumlulukları üstlenmek adına ideal bir gün.
BOĞA:
Enerjinizin düşüklüğü sizi yanıltmasın bu geçici bir süreçtir ve Yeni Ay'da tamamen güçlenmiş ve dinlenmiş olmanız içindir.Kişisel yaşantınıza olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmadığınız kesin. Olayları abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız. Gerekli kişilere ulaşmayı denemelisiniz. Yaptıklarından çok düşüncelerin önem kazanacak. Kalbinin sesine göre hareket etmeden önce bir süre beklemende fayda var.
İKİZLER:
Yapmak istediklerinizi paylaşarak motivasyonunuzu düşürmeyin. Sürekli engellerden bahsettiklerini bilerek bilgece bir sessizliğe bürünebilirsiniz. Bilinçaltınızda yoğunlaştığınız konuların sizi olumlu etkilediği gerçek. Bazı planladığınız konuların sizin tarzınıza uygun olmasına dikkat etmelisiniz. Gizli duyguların sizi etkilediği bir gün. Alınganlık göstermeniz için hiçbir neden yok. Bazen her şeyi çok fazla abartarak sorun haline getirebiliyorsunuz. Duygusal zeka ve alıngan tavırlar ön planda! Gün içerisinde kalbinin seni götürdüğü yer geçmiş olabilir.
YENGEÇ:
İşinizde başarılarınızından söz ettireceğiniz bir süreçtesiniz. İçten bir isteksizlik duysanız da kısa süre sonra enerjinizi geri kazanabilirsiniz. Ay karşıt burcunuzda ilerlerken, duygusal ilişkilerinizde, partnerinize haksızlık yapmama eğilimdesiniz. .Onun düşüncelerinden yola çıkarak, bazı problemlerinizin üstesinden gelebileceksiniz. Yalnız kalmak istemeyeceğiniz bu günde, akşam saatlerinde dostlarınızla bir arada olmak, size oldukça iyi gelecektir. İletişim kopuklukları yaşanabilir. İlerleyen günlere yönelik planlar yapabilir, projeleri hayata geçirebilirsin.
ASLAN:
Mesleki kararlar meyvelerini vermeye başlayabilir. Aşk hayatınızda dersler alarak hareket etmeniz iletişim odaklı bir ilişki kurmanıza vesile olabilir. Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Bugün Ay'ın verdiği etkilerle, kişisel deneyimlerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Paylaşım duygunuzun önemli olduğu bir gün. Sürprizlere açık ol ve önsezilerine güven. İş arayışındaysan, geleceğini şekillendireceğin teklifler alabilirsin.