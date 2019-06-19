Burayı gören Bodrum sanıyor ama... Duyunca çok şaşıracaksınız
Yıllar önce Türkiye'nin dört bir yanında çekilen fotoğraflar görenleri hayrete düşürüyor. Arşivlerden çıkan bu fotoğraflara şimdilerde inanmak hayli güç olsa da bir yanda da değişimi gözler önüne seriyor. İşte bizi zaman yolculuğuna çıkaran o fotoğraflar.
19.06.2019 13:04
- Son Güncelleme: 19.06.2019 13:15
TANIMAK İMKANSIZ
Büyüklerimizden hep duyarız başta İstanbul olmak üzere, Türkiye'nin ne kadar çok değiştiğini. Tarihin tozlu sayfalarından çıkan bu fotoğraflar bu sözlerin ne kadar haklı olduğunu gösterir nitelikte. Türkiye'nin dört bir yanında dolaşsanız bile bu yerleri tanımak oldukça imkansız. Bunun en iyi örneği ise İstanbul İşte eski Türkiye ve İstanbul fotoğrafları.
Bankalar Caddesi, Kamondo merdivenleri / 1920'ler
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