İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Araklı ilçesindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi.
Trabzon Araklı'da sel felaketi: 4 ölü, 6 kayıp, 4 yaralı (Video)19.06.2019 11:38
- Trabzon Araklı'da sel felaketi: 4 ölü, 6 kayıp, 4 yaralı (Video)
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