Tokat’ın o köyünde tesadüfen bulundu! Sırrı çözülemiyor: İçine giren bir daha unutamıyor!

Rekor Ziyaretçi Sayısı

Bu yaz döneminde (Haziran-Temmuz-Ağustos) 107.156, yılın ilk 8 ayında ise toplam 150.375 kişinin ziyaret ettiği Ballıca Mağarası'ndaki bu patlamanın arkasında birkaç önemli faktör var:

Yapılan Yatırımlar: Tokat Valiliği ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliğiyle 2021'de tamamlanan çevre düzenleme çalışmaları, mağaranın ziyaretçi konforunu ve erişilebilirliğini artırdı.