Gri gökyüzü, serinlik ve şakır şakır yağmur: Harita 48 saat içinde turuncuya dönecek! Sıcaklıklar 9 derece birden düşüyor! İstanbul, Ankara...

Eylül ayının son günlerine yaklaşılırken Türkiye genelinde hava sıcaklıkları sonbahar değerlerine doğru gerilemeye başladı. Yazın etkisini hissettiren günler yerini yavaş yavaş serin esintilere bırakıyor. Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre haftanın ilk üç gününde yaza yakın bir hava hakim olacak. Özellikle batı ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı? İşte 23 Eylül bölge bölge hava durumu raporu!

Eylül ayının son haftasına girerken, Türkiye genelinde hava durumu merak konusu oldu. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyük şehirlerde önümüzdeki günlerde sıcaklık ve yağış durumları araştırılıyor. Meteoroloji vatandaşları hava değişimine karşı uyardı. Hafta başı yaz havasıyla başlayan İstanbul ve çevresi perşembeden itibaren kışa yakın serinlikle tanışacak. Peki bu hafta yağmur var mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte gün gün tahminler!

Eylül ayının sonlarına yaklaşırken İstanbul ve Türkiye'nin birçok bölgesinde hava sıcaklıkları dramatik bir değişim gösterecek. Yeni haftaya yaz havasıyla başlayan megakentte, perşembe gününden itibaren rüzgarın sertleşmesiyle birlikte sıcaklıklar hızla düşecek.

Hafta Başında Yaz Havası Hakim

Meteoroloji uzmanlarına göre haftanın ilk üç günü İstanbul'da yaz havası etkili olacak. Salı günü hava sıcaklığının 28 dereceye ulaşması bekleniyor.

Batı bölgelerde ise güneşin etkisi altında sıcaklıklar özellikle çarşamba gününe kadar oldukça yüksek seyredecek. Hafif esen rüzgar sayesinde güneşin tadı çıkarılabilecek ancak bu durum uzun sürmeyecek.

Perşembeden Sonra Hava Aniden Soğuyacak

Perşembe günü rüzgar yeniden şiddetlenecek ve megakentte hissedilir bir sıcaklık düşüşü yaşanacak.

İstanbul'da sıcaklık cuma günü 19 dereceye kadar gerileyecek. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde sert rüzgarlar etkili olacak, bu da hava sıcaklıklarının kısa sürede düşmesine neden olacak.

Haritalar, perşembeden itibaren turuncu tonlara bürünecek.

Ankara ve İç Anadolu'da Serinlik Başlıyor

Başkent Ankara'da da benzer bir tablo hakim. Salı günü 26 derece olması beklenen sıcaklık, cuma günü 20 dereceye kadar düşecek. Hafta sonuna doğru başkentte serin ve rüzgarlı bir hava etkili olacak.

Ege ve Karadeniz'de Sıcaklık Dalgalanması

İzmir'de sıcaklıklar salı günü 30 dereceye ulaşacak, cuma günü ise 25 dereceye gerileyecek. Batı Karadeniz'de de ani sıcaklık düşüşleri gözlenecek. Zonguldak'ta salı günü 26 derece olan hava, cuma günü 18 dereceye kadar soğuyacak.

Güneyde Durum Daha Sakin

Akdeniz Bölgesi'nde sıcaklık değişimleri daha hafif seyredecek. Antalya'da salı günü 34 derece beklenirken, cuma günü 31 dereceye gerileyecek. Rüzgarın etkisi sınırlı olduğundan, güneyde yaz havası daha uzun süre hissedilecek.

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, A Haber canlı yayınına bağlanarak Doğu Karadeniz'de yaşanan aşırı yağışlara ve önümüzdeki günlere dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Bölgedeki yağışların tarihin en yüksek seviyelerine ulaştığını belirten Tek, "Çanakçı'da iki günde toplam 400 kilogram yağış düştü, bu neredeyse bir yıllık miktara denk geliyor." dedi.

"YAĞIŞLAR KESİLDİ AMA RİSK BİTMİŞ DEĞİL"

Adil Tek, son günlerdeki şiddetli yağışların bölgedeki sel ve heyelan riskini artırdığını ifade ederek, "Pazar günü itibarıyla yağışlar etkisini kaybetti. Ancak Perşembe ve Cuma günü yeni bir sistem geliyor. Doğu Karadeniz için risk tamamen geçmiş değil." diye konuştu.

Tek, yağışların nedenini ise Karadeniz'in sıcak suları ile kuzeyden gelen serin havanın buluşmasına bağladı. Bu etkileşimin yüksek basınçla birleştiğinde yağış miktarını katladığını belirtti.

İSTANBUL'DA SERİN AKŞAMLAR BAŞLIYOR

İstanbul özelinde ise Tek, önümüzdeki günlerde gece sıcaklıklarının 11-12 derecelere kadar gerileyeceğini açıkladı:

"Gündüzleri birkaç derecelik artışlar yaşansa da gece sıcaklıkları düşmeye devam edecek. Perşembe ve Cuma günü İstanbul'da da yağış bekleniyor. Artık sonbaharın serin havasını hissetmeye başladığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz."

23 EYLÜL SALI MGM HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Hava kuzeydoğu kesimlerde parçalı bulutlu diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık geçecek.

Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinde

Sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Özellikle Akdeniz ve batı bölgelerde sıcaklıkların zaman zaman mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bu durum, gündüzleri hala yazı andıran sıcaklıklar yaşanabileceğine işaret ediyor.

Rüzgar Hafif Zaman Zaman Orta Kuvvette

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra ise orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Meteoroloji yetkilileri, rüzgarın yer yer serinletici etkisinin hissedilebileceğini, özellikle kıyı bölgelerde hafif esintilerin etkili olacağını vurguladı.

23 EYLÜL BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

Marmara Bölgesi

Marmara'da bugün parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerine yakın seyredecek:

Bursa: 28°C, parçalı ve az bulutlu

Çanakkale: 30°C, parçalı ve az bulutlu

İstanbul: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Kırklareli: 29°C, parçalı ve az bulutlu

Marmara'da güneşli havanın etkisi ile özellikle öğle saatlerinde sıcaklık hissedilen değerlerle biraz daha artabilir.

Ege Bölgesi

Ege'de hava genellikle az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklıklar ise yaz aylarını aratmıyor:

Afyonkarahisar: 29°C, az bulutlu ve açık

Denizli: 35°C, az bulutlu ve açık

İzmir: 31°C, az bulutlu ve açık

Manisa: 35°C, az bulutlu ve açık

Özellikle Denizli ve Manisa'da öğle saatlerinde güneşe karşı dikkatli olmak gerekiyor.

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz'de de hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıklar bölge genelinde yüksek:

Adana: 37°C, az bulutlu ve açık

Antalya: 32°C, az bulutlu ve açık

Burdur: 32°C, az bulutlu ve açık

Hatay: 35°C, az bulutlu ve açık

Güneşin etkisiyle gündüz saatlerinde sıcaklık oldukça hissedilir olacak.

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu'da parçalı ve az bulutlu bir gün öngörülüyor:

Ankara: 28°C, parçalı ve az bulutlu

Çankırı: 29°C, parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 30°C, parçalı ve az bulutlu

Konya: 28°C, parçalı ve az bulutlu

Öğleden sonra hafif bir rüzgar serinletici etki yapabilir.

Batı Karadeniz

Batı Karadeniz'de parçalı bulutlar etkili olacak, sıcaklıklar 25–29°C arasında değişecek:

Bolu: 29°C, parçalı ve az bulutlu

Düzce: 29°C, parçalı ve az bulutlu

Sinop: 26°C, parçalı ve az bulutlu

Zonguldak: 25°C, parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Karadeniz'in diğer kesimlerinde de hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklıklar daha serin:

Artvin: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Rize: 25°C, parçalı ve az bulutlu

Samsun: 25°C, parçalı ve az bulutlu

Trabzon: 23°C, parçalı ve az bulutlu

Yağış riski düşük, ancak sabah saatlerinde yer yer sis görülebilir.

Doğu Anadolu

Doğu Anadolu'da hava parçalı ve az bulutlu seyredecek. Bölgede bazı illerde serin bir gün bekleniyor:

Erzurum: 21°C, parçalı ve az bulutlu

Kars: 18°C, parçalı ve az bulutlu

Malatya: 28°C, parçalı ve az bulutlu

Van: 20°C, parçalı ve az bulutlu

Akşam saatlerinde sıcaklıklar hızla düşebilir, özellikle yüksek kesimlerde dikkatli olun.

Güneydoğu Anadolu

Güneydoğu Anadolu'da hava az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde:

Diyarbakır: 30°C, az bulutlu ve açık

Gaziantep: 32°C, az bulutlu ve açık

Mardin: 28°C, az bulutlu ve açık

Siirt: 29°C, az bulutlu ve açık

Özellikle öğle saatlerinde güneşten korunmak için önlem almak faydalı olacak.