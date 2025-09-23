Gri gökyüzü, serinlik ve şakır şakır yağmur: Harita 48 saat içinde turuncuya dönecek! Sıcaklıklar 9 derece birden düşüyor! İstanbul, Ankara...

"YAĞIŞLAR KESİLDİ AMA RİSK BİTMİŞ DEĞİL"

Adil Tek, son günlerdeki şiddetli yağışların bölgedeki sel ve heyelan riskini artırdığını ifade ederek, "Pazar günü itibarıyla yağışlar etkisini kaybetti. Ancak Perşembe ve Cuma günü yeni bir sistem geliyor. Doğu Karadeniz için risk tamamen geçmiş değil." diye konuştu.

Tek, yağışların nedenini ise Karadeniz'in sıcak suları ile kuzeyden gelen serin havanın buluşmasına bağladı. Bu etkileşimin yüksek basınçla birleştiğinde yağış miktarını katladığını belirtti.