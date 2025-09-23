Gri gökyüzü, serinlik ve şakır şakır yağmur: Harita 48 saat içinde turuncuya dönecek! Sıcaklıklar 9 derece birden düşüyor! İstanbul, Ankara...

Orta ve Doğu Karadeniz
Karadeniz'in diğer kesimlerinde de hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklıklar daha serin:
Artvin: 27°C, parçalı ve az bulutlu
Rize: 25°C, parçalı ve az bulutlu
Samsun: 25°C, parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 23°C, parçalı ve az bulutlu
Yağış riski düşük, ancak sabah saatlerinde yer yer sis görülebilir.
Doğu Anadolu
Doğu Anadolu'da hava parçalı ve az bulutlu seyredecek. Bölgede bazı illerde serin bir gün bekleniyor:
Erzurum: 21°C, parçalı ve az bulutlu
Kars: 18°C, parçalı ve az bulutlu
Malatya: 28°C, parçalı ve az bulutlu
Van: 20°C, parçalı ve az bulutlu
Akşam saatlerinde sıcaklıklar hızla düşebilir, özellikle yüksek kesimlerde dikkatli olun.
Güneydoğu Anadolu
Güneydoğu Anadolu'da hava az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde:
Diyarbakır: 30°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep: 32°C, az bulutlu ve açık
Mardin: 28°C, az bulutlu ve açık
Siirt: 29°C, az bulutlu ve açık
Özellikle öğle saatlerinde güneşten korunmak için önlem almak faydalı olacak.