Küsuf namazı nedir? Diyanet'e göre Güneş tutulması namazı ne zaman ve nasıl kılınır? Küsuf namazı kaç rekattır?
Her tutulma öncesinde olduğu gibi bu özel gök olayında da insanlar hem ilgiyle gökyüzünü takip ediyor hem de dini vecibelerini yerine getirmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığ tutulma dönemlerinde kılınan küsuf namazı hakkında detayları kamuoyuyla paylaştı. Peki Küsuf Namazı ne zaman ve nasıl kılınır? İşte merak edilenler.
takvim.com.tr
Bu akşam gerçekleşecek
güneş tutulması öncesinde vatandaşlar "Güneş tutulması namazı nasıl kılınır?" sorusuna yanıt arıyor. Diğer namazların kılınışı gibi güneş tutulması sırasında kılınacak küsuf namazı da Diyanet İşleri Başkanlığı ilmihalinde detaylı olarak yer aldı.
Güneş Tutulması Namazı (Küsuf Namazı) Kılınışı
Diyanet'e göre Güneş tutulduğu zaman, ezansız ve kametsiz olarak, en az iki rek'at olmak üzere toplu olarak namaz kılınır. İmam her rek'atta normal namazlara göre daha uzun ve açıktan kıraatte bulunur.
Namazdan sonra imam kıbleye karşı ayakta veya cemaate dönük şekilde oturarak dua eder. Cemaatle kılınmadığı durumlarda bu namaz tek başına da kılınabilir.
Küsûf namazının sünnet olduğu ve cemaatle kılınmasının daha faziletli sayıldığı konusunda müctehidler arasında görüş birliği bulunmakla birlikte, hüsûf namazının sünnet olup olmadığı ve cemaatle kılınıp kılınmayacağı tartışmalıdır.
Peygamberimizin Küsûf ve Hüsûf İçin Hadisi
Peygamberimizin oğlu İbrâhim'in vefat ettiği gün yaşanan
güneş tutulması üzerine şöyle buyurmuştur: "Ay ve güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alâmetlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin" (Buhârî, "Küsûf", 1, 15).
Bu hadis tutulmaların yalnızca astronomik olaylar olmadığını aynı zamanda Allah'a yönelme ve dua etme fırsatı olarak görülmesi gerektiğini ortaya koyuyor.
Doğa Olaylarında Peygamberimizin Duası
Peygamberimiz, şiddetli rüzgar, aşırı yağmur veya soğuk gibi doğa olaylarında, insanların can ve mal kaybına uğramaması için dua etmeyi ve iki rekat namaz kılmayı tavsiye etmiştir. Bu kapsamda şöyle buyurmuştur:
"Allahım! Senden rüzgârın en hayırlısını, rüzgârla gönderdiklerinin en hayırlısını isterim. bu rüzgârın kötülüğünden, bu rüzgârdakilerin kötülüğünden ve rüzgârla gönderdiğin şeylerin kötülüğünden sana sığınırım" (Tirmizî, "Da'avât", 48, 88; Müslim, "İstiska", 15).