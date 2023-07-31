Timsaha yem vermek isterken yem oluyordu! 2 saniyede hayatının şokunu yaşadı! Dehşet anları kamerada!

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) bir timsah çiftliğinde olağanüstü bir olay yaşandı! Elvis isimli dev timsah, bakıcısı Chad'i yemeye kalkıştı.
ABD'nin Colorado eyaletinde çiftlikte çalışan Chad, timsahı beslemeye çalışırken az kalsın canından oluyordu! Chad ziyaretçilere timsahların beslenme düzenini anlattığı sırada timsahın saldırısına uğradı.
Saldırı anları, ziyaretçilerin kamerasına yansıdı. Söz konusu olay 25 Temmuz'da meydana geldi. Bir rehber, ziyaretçilere timsahların tek başlarına yemek yediklerinde yemeklerini havada tutup sağa sola salladığını anlatıyordu.