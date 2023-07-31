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Timsaha yem vermek isterken yem oluyordu! 2 saniyede hayatının şokunu yaşadı! Dehşet anları kamerada!

ABD'de timsaha yem vermek isteyen bakıcı hayatının şokunu yaşadı. Timsah çiftliğindeki bir görevli bakıcısı olduğu timsah Elvis'i doyurmak isterken saldırısına uğradı. O anlar anbean kameralara yansıdı. İmdadına arkadaşı yetişti son anda yem olmaktan kurtuldu. Şoku atlattıktan sonra gülmeye başlayan bakıcı unutamayacağı bir gün yaşadı. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 22:26 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 22:26
Timsaha yem vermek isterken yem oluyordu! 2 saniyede hayatının şokunu yaşadı! Dehşet anları kamerada! 1

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) bir timsah çiftliğinde olağanüstü bir olay yaşandı! Elvis isimli dev timsah, bakıcısı Chad'i yemeye kalkıştı.

Timsaha yem vermek isterken yem oluyordu! 2 saniyede hayatının şokunu yaşadı! Dehşet anları kamerada! 2

ABD'nin Colorado eyaletinde çiftlikte çalışan Chad, timsahı beslemeye çalışırken az kalsın canından oluyordu! Chad ziyaretçilere timsahların beslenme düzenini anlattığı sırada timsahın saldırısına uğradı.

Timsaha yem vermek isterken yem oluyordu! 2 saniyede hayatının şokunu yaşadı! Dehşet anları kamerada! 3

Saldırı anları, ziyaretçilerin kamerasına yansıdı. Söz konusu olay 25 Temmuz'da meydana geldi. Bir rehber, ziyaretçilere timsahların tek başlarına yemek yediklerinde yemeklerini havada tutup sağa sola salladığını anlatıyordu.

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