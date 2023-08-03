ABD'de 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla yürütülen "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmaları kapsamında suçlamalar yöneltilen eski ABD Başkanı Donald Trump, bugün başkent Washington DC'deki bir federal mahkemede hakim karşısına çıkacak. Yerel saatle 16.00'da mahkemeye çıkması beklenen Trump'ın gözaltı uygulaması gereği parmak izi alınacak ancak rutin bir prosedür olan sabıka fotoğrafı çekilmeyecek. Öte yandan Donald Trump, kendi sosyal medya uygulamasından Joe Biden hakkında skandal ifadeler kullandı. İşte detaylar...
Trump, 6 Ocak 2021'de saldırıların olduğu Kongre binasının hemen yakınında bulunan Elijah Barrett Prettyman adliye binasında mahkemeye çıkacak.
SUÇLAMALARI REDDETMESİ BEKLENİYOR
Yerel saatle 16.00'da mahkemeye çıkması beklenen Trump'ın gözaltı uygulaması gereği parmak izi alınacak ancak rutin bir prosedür olan sabıka fotoğrafı çekilmeyecek. Trump'ın kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmesi bekleniyor.
BASIN MENSUPLARI MAHKEME BİNASI ÖNÜNDE
Bugünkü mahkeme, hakim Moxila A. Upadhyaya huzurunda görülecek. Ancak davaya daha sonra eski ABD Başkanı Barack Obama'nın atadığı hakim Tanya Chutkan'ın başkanlık etmesi bekleniyor. Chutkan, Kongre baskını davalarında sanıklara, savcıların önerdiklerinden dahi daha sert cezalar vermesiyle biliniyor.
Eski Başkan'ın bu kez sanık olarak geleceği başkent Washington DC'de güvenlik önlemleri de artırılmış durumda. Oldukça kalabalık olan basın mensupları mahkeme binası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren gelişmeleri takip etmek için bekliyor.