SUÇLAMALARI REDDETMESİ BEKLENİYOR Yerel saatle 16.00'da mahkemeye çıkması beklenen Trump'ın gözaltı uygulaması gereği parmak izi alınacak ancak rutin bir prosedür olan sabıka fotoğrafı çekilmeyecek. Trump'ın kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmesi bekleniyor.

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BASIN MENSUPLARI MAHKEME BİNASI ÖNÜNDE

Bugünkü mahkeme, hakim Moxila A. Upadhyaya huzurunda görülecek. Ancak davaya daha sonra eski ABD Başkanı Barack Obama'nın atadığı hakim Tanya Chutkan'ın başkanlık etmesi bekleniyor. Chutkan, Kongre baskını davalarında sanıklara, savcıların önerdiklerinden dahi daha sert cezalar vermesiyle biliniyor.

Eski Başkan'ın bu kez sanık olarak geleceği başkent Washington DC'de güvenlik önlemleri de artırılmış durumda. Oldukça kalabalık olan basın mensupları mahkeme binası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren gelişmeleri takip etmek için bekliyor.