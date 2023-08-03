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Tarihi dava! ABD eski Başkanı Trump bugün hakim karşısına çıkıyor: Joe Biden'e skandal suçlamalar

ABD'de 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla yürütülen "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmaları kapsamında suçlamalar yöneltilen eski ABD Başkanı Donald Trump, bugün başkent Washington DC'deki bir federal mahkemede hakim karşısına çıkacak. Yerel saatle 16.00'da mahkemeye çıkması beklenen Trump'ın gözaltı uygulaması gereği parmak izi alınacak ancak rutin bir prosedür olan sabıka fotoğrafı çekilmeyecek. Öte yandan Donald Trump, kendi sosyal medya uygulamasından Joe Biden hakkında skandal ifadeler kullandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 20:02 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 20:02
Tarihi dava! ABD eski Başkanı Trump bugün hakim karşısına çıkıyor: Joe Biden’e skandal suçlamalar 1

Trump, 6 Ocak 2021'de saldırıların olduğu Kongre binasının hemen yakınında bulunan Elijah Barrett Prettyman adliye binasında mahkemeye çıkacak.

Tarihi dava! ABD eski Başkanı Trump bugün hakim karşısına çıkıyor: Joe Biden’e skandal suçlamalar 2

SUÇLAMALARI REDDETMESİ BEKLENİYOR
Yerel saatle 16.00'da mahkemeye çıkması beklenen Trump'ın gözaltı uygulaması gereği parmak izi alınacak ancak rutin bir prosedür olan sabıka fotoğrafı çekilmeyecek. Trump'ın kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmesi bekleniyor.

Tarihi dava! ABD eski Başkanı Trump bugün hakim karşısına çıkıyor: Joe Biden’e skandal suçlamalar 3

BASIN MENSUPLARI MAHKEME BİNASI ÖNÜNDE

Bugünkü mahkeme, hakim Moxila A. Upadhyaya huzurunda görülecek. Ancak davaya daha sonra eski ABD Başkanı Barack Obama'nın atadığı hakim Tanya Chutkan'ın başkanlık etmesi bekleniyor. Chutkan, Kongre baskını davalarında sanıklara, savcıların önerdiklerinden dahi daha sert cezalar vermesiyle biliniyor.

Eski Başkan'ın bu kez sanık olarak geleceği başkent Washington DC'de güvenlik önlemleri de artırılmış durumda. Oldukça kalabalık olan basın mensupları mahkeme binası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren gelişmeleri takip etmek için bekliyor.

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