Yunanistan alevlere teslim oldu: Orman yangınlarının çıkış sebebi açıklandı! İşte her şeyi gözler önüne seren o kareler...

Yunanistan uzun bir süredir orman yangınlarıyla canhıraş mücadele ediyor. Alevlerin geniş alana yayıldığı ülkeye her yerden yardım gelmesine rağmen çaresizliğin fotoğrafı basına yansıdı. Yunan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, ülke genelinde iki haftada 667 orman yangını meydana geldiğini ve çıkış sebebini açıkladı. İşte o açıklama ve yangının çarpıcı gerçekliğini yansıtan fotoğraf kareleri...