Yunanistan alevlere teslim oldu: Orman yangınlarının çıkış sebebi açıklandı! İşte her şeyi gözler önüne seren o kareler...

Yunanistan uzun bir süredir orman yangınlarıyla canhıraş mücadele ediyor. Alevlerin geniş alana yayıldığı ülkeye her yerden yardım gelmesine rağmen çaresizliğin fotoğrafı basına yansıdı. Yunan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, ülke genelinde iki haftada 667 orman yangını meydana geldiğini ve çıkış sebebini açıkladı. İşte o açıklama ve yangının çarpıcı gerçekliğini yansıtan fotoğraf kareleri...
Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias basına yaptığı açıklamada, yangınların söndürülmesi sırasında iki pilotun hayatını kaybettiğini söyledi.
"İKLİM KRİZİ ARTIK BİR TEORİ DEĞİL"
Bakan Kikilias, son 15 günde ülke genelinde başlayan orman yangınların aşırı hava koşulları sebebiyle büyüdüğünü ve dün itibariyle, risk düzeyi en yüksek olan 'kırmızı alarmların' turuncuya döndüğünü ifade etti.
Kikilias, konuşmasında tarihte benzeri görülmemiş sıcak hava dalgasına dikkat çekip iklim krizinin, artık bir teori olmadığını ve kalıcı hale geleceğini belirterek "Bir fikir vermesi açısından aşırı sıcak ve şiddetli rüzgarların birleştiği son on yılda 2012'de bir gün, 2019'da iki gün ve 2021'de üç gün yaşadık" dedi.