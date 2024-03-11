TikTok'ta üfürükçülük yapan kocası oğlunu kaçırdı! Yayına bağlandı Mevlana ile kendisini kıyasladı! Müge Anlı çıldırdı

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te izleyenleri derinden etkileyen bir olay yaşandı. Programın 11 Mart tarihli bölümünde stüdyoya konuk olan Muradiye Çınar, göz yaşları içinde dram dolu hikayesini anlattı. TikTok'ta 'Çınar Hoca' olarak tanınan eşinin, platformda kadınlara yönelik bilgiler verdiğini ve tavsiyelerde bulunduğunu belirten Muradiye Hanım, eşinin 11 yaşındaki oğlunu kaçırdığını iddia etti. İddiaların odağındaki eş, dakikalar içerisinde yayına bağlandı. Üfürükçü kocanın sözlerine sinirlenen Müge Anlı, zaman zaman öfkelendi. Muradiye Çınar olayı ne? Çınar Hoca kim? İşte detaylar...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuk olan Muradiye Çınar'ın yaşadıkları herkesin derinden etkiledi.
EŞİ TİKTOK'A MERAK SALDI
Eşi Ömer Çınar'ın kendisinden uzaklaştırdığı oğlu İsmail'i bulmak için stüdyoya gelen Muradiye Hanım, geçmişte asansör montaj işiyle uğraşan eşinin TikTok merakının kendisinin ve çocuklarının hayatını altüst ettiğini anlattı.
ÜZERİNE KUMA GETİRMEK İSTEDİ
TikTok'ta 'Çınar Hoca' olarak tanınan eşinin, platformda kadınlara yönelik bilgiler verdiğini ve tavsiyelerde bulunduğunu belirten Muradiye Hanım, bu durumun aile içi sorunları daha da artırdığını dile getirdi. Eşinin kendisini Mevlana'ya benzettiğini ve bu şekilde davrandığını söyleyen Muradiye Hanım, geçmişte şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldığı eşiyle bir süre sonra tekrar bir araya geldiklerini ancak eşinin kuma getirmek istemesi üzerine ilişkinin tekrar sonlandığını açıkladı.