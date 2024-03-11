TikTok'ta üfürükçülük yapan kocası oğlunu kaçırdı! Yayına bağlandı Mevlana ile kendisini kıyasladı! Müge Anlı çıldırdı

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ÜZERİNE KUMA GETİRMEK İSTEDİ

TikTok'ta 'Çınar Hoca' olarak tanınan eşinin, platformda kadınlara yönelik bilgiler verdiğini ve tavsiyelerde bulunduğunu belirten Muradiye Hanım, bu durumun aile içi sorunları daha da artırdığını dile getirdi. Eşinin kendisini Mevlana'ya benzettiğini ve bu şekilde davrandığını söyleyen Muradiye Hanım, geçmişte şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldığı eşiyle bir süre sonra tekrar bir araya geldiklerini ancak eşinin kuma getirmek istemesi üzerine ilişkinin tekrar sonlandığını açıkladı.