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Ramazan ayında oruç tutarken nelere dikkat edilmeli? Uzman isimler uyardı! İşte sağlıklı ipuçları

Mübarek üç ayların sonuncusu Ramazan ayı, geldi çattı. Uzmanlar, oruç tutarken yapılan hataları açıkladı. Pideden tatlıya, sahurdan iftara kadar önerilerini sıraladı.

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 07:32 Güncelleme 10 Mart 2024, 07:32
Ramazan ayında oruç tutarken nelere dikkat edilmeli? Uzman isimler uyardı! İşte sağlıklı ipuçları 1

Onbir ayın sultanı Ramazan, yarın başlıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, Ramazan'da tek bir öğüne yüklenmemek, öğünlerde tok tutacak, sağlıklı, posa, vitamin, mineral gibi besin ögelerini karşılamaya yardımcı olacak seçimler yapmak gerektiğini söylüyor. Tatlı ve pide tüketimi konusunda da uyarıyor. Ramazan'ı sağlıklı geçirmenin ipuçlarını veriyor:

Ramazan ayında oruç tutarken nelere dikkat edilmeli? Uzman isimler uyardı! İşte sağlıklı ipuçları 2

PİDEYİ KONTROLLÜ TÜKETİN:
Ramazanda en sık tüketilen hatta tüketiminde aşırıya kaçılan besinlerin başında pide geliyor. Beyaz un içeriği ve özellikle de sıcak tüketildiğinde kan şekerini hızlı yükselten, kilo almaya yol açan pideyi diyabet hastalarının çok daha dikkatli tüketmesi gerekiyor.

Ramazan ayında oruç tutarken nelere dikkat edilmeli? Uzman isimler uyardı! İşte sağlıklı ipuçları 3

İFTARLA SAHUR ARASINDA 2 LİTRE SU İÇİN:
Vücuttaki tüm sistemler suya bağımlıdır. Eksikliğinde böbrekle ilgili sorunlar, baş ağrısı, halsizlik, kabızlık gibi sorunlar yaşanabilir. Ramazanda oruç tutulduğunda uzun bir süre susuz kalınacağı için iftar ve sahur arasında iki litre su tüketin.

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