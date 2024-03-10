Ramazan ayında oruç tutarken nelere dikkat edilmeli? Uzman isimler uyardı! İşte sağlıklı ipuçları

1 Onbir ayın sultanı Ramazan, yarın başlıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, Ramazan'da tek bir öğüne yüklenmemek, öğünlerde tok tutacak, sağlıklı, posa, vitamin, mineral gibi besin ögelerini karşılamaya yardımcı olacak seçimler yapmak gerektiğini söylüyor. Tatlı ve pide tüketimi konusunda da uyarıyor. Ramazan'ı sağlıklı geçirmenin ipuçlarını veriyor:

2 PİDEYİ KONTROLLÜ TÜKETİN:

Ramazanda en sık tüketilen hatta tüketiminde aşırıya kaçılan besinlerin başında pide geliyor. Beyaz un içeriği ve özellikle de sıcak tüketildiğinde kan şekerini hızlı yükselten, kilo almaya yol açan pideyi diyabet hastalarının çok daha dikkatli tüketmesi gerekiyor.