Vav TV İzle
Haberler Yaşam The Simpsons bunu da bilmiş! Titanik enkazına giden denizaltının başına gelecekleri tek tek anlatmış! Bir Simpsons kehaneti daha

The Simpsons bunu da bilmiş! Titanik enkazına giden denizaltının başına gelecekleri tek tek anlatmış! Bir Simpsons kehaneti daha

İlk bölüm yayınlanma tarihi 17 Aralık 1989. Hala devam ediyor ve bölüm sayısı 600'ü geçti. Ancak Amerikan televizyon dizisi The Simpsons bunlardan çok daha fazlası. 11 Eylül saldırıları, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi, Beyrut patlaması, corona virüs gibi olayları daha önce bilen kehanetleri nedeniyle adı 'kahin'e çıkan The Simpsons'ın bir kehaneti daha gerçek oldu. Tüm dünyanın gündemine bomba gibi düşen 'Titanik enkazına giden denizaltı'nın başına gelecekler meğer yıllar önce The Simpsons'da bir bir gösterilmişt. İşte haberin detayları...

22.06.2023 14:33 - Son Güncelleme: 22.06.2023 14:33
The Simpsons bunu da bilmiş! Titanik enkazına giden denizaltının başına gelecekleri tek tek anlatmış! Bir Simpsons kehaneti daha

Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisi, geçmişte Beyrut'taki patlamanın benzerinin yayınlanmasıyla ve koronavirüs salgınının bir benzerini tahmin etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. ABD'de seçim sonrasında yemin töreniyle ilgili bir kehanetinin daha doğru çıkmasıyla dünyayı şaşkına çeviren dizi bu kez Titanik enkazını görmeye gidip kaybolan ve günlerdir aranan denizaltıyı bildi. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
The Simpsons bunu da bilmiş! Titanik enkazına giden denizaltının başına gelecekleri tek tek anlatmış! Bir Simpsons kehaneti daha

1989'dan beri yayında olan ve 2007 yılında da sinema filmi olarak izleyicilerinin karşısına çıkan Simpsons, gezegeni kasıp kavuran koronavirüs salgını da dahil olmak üzere bir dizi ürkütücü tahmin yaptı.

The Simpsons bunu da bilmiş! Titanik enkazına giden denizaltının başına gelecekleri tek tek anlatmış! Bir Simpsons kehaneti daha

Efsane dizinin, Donald Trump'ın başkanlığından üç gözlü bir mutant balığın keşfine ve hatta Londra'daki gökdelen The Shard'ın dikilmesine kadar dünyanın dört bir yanından pek çok büyük olayı öngördüğü biliniyor.

The Simpsons bunu da bilmiş! Titanik enkazına giden denizaltının başına gelecekleri tek tek anlatmış! Bir Simpsons kehaneti daha

BUNU DA MI BİLDİ?

Titanik'in enkazına turist taşıdığı sırada Atlantik Okyanusu'nda kaybolan küçük denizaltı gündemden düşmüyor. Titanik enkazını görmek için harekete geçen denizaltı içindeki insanlarla kayboldu.

The Simpsons bunu da bilmiş! Titanik enkazına giden denizaltının başına gelecekleri tek tek anlatmış! Bir Simpsons kehaneti daha

Son gelen bilgilere göre denizaltı yaşamak için gerekli olan oksijen tükendi.

SON DAKİKA