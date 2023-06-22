The Simpsons bunu da bilmiş! Titanik enkazına giden denizaltının başına gelecekleri tek tek anlatmış! Bir Simpsons kehaneti daha
İlk bölüm yayınlanma tarihi 17 Aralık 1989. Hala devam ediyor ve bölüm sayısı 600'ü geçti. Ancak Amerikan televizyon dizisi The Simpsons bunlardan çok daha fazlası. 11 Eylül saldırıları, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi, Beyrut patlaması, corona virüs gibi olayları daha önce bilen kehanetleri nedeniyle adı 'kahin'e çıkan The Simpsons'ın bir kehaneti daha gerçek oldu. Tüm dünyanın gündemine bomba gibi düşen 'Titanik enkazına giden denizaltı'nın başına gelecekler meğer yıllar önce The Simpsons'da bir bir gösterilmişt. İşte haberin detayları...
22.06.2023 14:33 - Son Güncelleme: 22.06.2023 14:33
Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisi, geçmişte Beyrut'taki patlamanın benzerinin yayınlanmasıyla ve koronavirüs salgınının bir benzerini tahmin etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. ABD'de seçim sonrasında yemin töreniyle ilgili bir kehanetinin daha doğru çıkmasıyla dünyayı şaşkına çeviren dizi bu kez Titanik enkazını görmeye gidip kaybolan ve günlerdir aranan denizaltıyı bildi. İşte haberin detayları...