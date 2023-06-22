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Hacı adaylarının kutsal yolculuğu başladı! Vakfe öncesi Arafat'a ziyaret

Mukaddes topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat bölgesindeki Hz. Adem ile Hz. Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Rahmet Tepesi'ni Arife günü yapılacak olan vakfe öncesi ziyaret etti. Hacı adayları, ilk tövbe yerinde gözyaşlarıyla dua ederek Arafat ve Müzdelife'de vakfe için bulunacakları yerler ile Mina'da şeytan taşlayacakları mekânları gezerek ön bilgi alıyor.

22.06.2023 15:06 - Son Güncelleme: 22.06.2023 15:14
Hacı adaylarının kutsal yolculuğu başladı! Vakfe öncesi Arafat’a ziyaret.

Suudi Arabistan'da haccın önemli şartlarının hayata geçirileceği Arafat, Mina ve Müzdelife'de hazırlıklar devam ediyor

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Hacı adaylarının kutsal yolculuğu başladı! Vakfe öncesi Arafat’a ziyaret.

Dünyanın dört bir yanından 1 milyon Müslüman'ın hacı olmak için arife günü ve Kurban Bayramı'nda bulunacakları Arafat, Müzdelife ve Mina'da heyecanlı bekleyiş başladı.

Hacı adaylarının kutsal yolculuğu başladı! Vakfe öncesi Arafat’a ziyaret.

Mekke'den Arafat bölgesine giden yollarda bakım çalışmaları hızlandırılırken, Arafat'ta çadırların kurulması ile ilgili çalışmalar ivedilikle sürüyor .Mekke-i Mükerreme'de gündüz hava sıcaklığı ortalaması ise bu hafta 43 dereceyi geçti.

Hacı adaylarının kutsal yolculuğu başladı! Vakfe öncesi Arafat’a ziyaret.

Hac farizasını yerine getirmek için Mekke'ye gelen hacı adayları da Arafat bölgesi, Müzdelife ve Mina'daki kutsal mekânları ve Cebel-i Rahme Tepesi'ni (Rahmet Tepesi) ziyaret ederek kendilerini hacca hazırlıyor. Özellikle Hz. Adem ve Hz. Havva'nın yeryüzüne indirildikten sonra buluştukları yer olan Rahmet Tepesi'nde yoğunluk yaşanıyor.

Hacı adaylarının kutsal yolculuğu başladı! Vakfe öncesi Arafat’a ziyaret.

Rahmet Tepesi'ne tırmanan hacı adayları, ilk tövbenin kabul edildiği tepede dua ediyor.

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