Hacı adaylarının kutsal yolculuğu başladı! Vakfe öncesi Arafat'a ziyaret
Mukaddes topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat bölgesindeki Hz. Adem ile Hz. Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Rahmet Tepesi'ni Arife günü yapılacak olan vakfe öncesi ziyaret etti. Hacı adayları, ilk tövbe yerinde gözyaşlarıyla dua ederek Arafat ve Müzdelife'de vakfe için bulunacakları yerler ile Mina'da şeytan taşlayacakları mekânları gezerek ön bilgi alıyor.
22.06.2023 15:06 - Son Güncelleme: 22.06.2023 15:14
Hac farizasını yerine getirmek için Mekke'ye gelen hacı adayları da Arafat bölgesi, Müzdelife ve Mina'daki kutsal mekânları ve Cebel-i Rahme Tepesi'ni (Rahmet Tepesi) ziyaret ederek kendilerini hacca hazırlıyor. Özellikle Hz. Adem ve Hz. Havva'nın yeryüzüne indirildikten sonra buluştukları yer olan Rahmet Tepesi'nde yoğunluk yaşanıyor.