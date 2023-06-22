Hacı adaylarının kutsal yolculuğu başladı! Vakfe öncesi Arafat’a ziyaret.

Hac farizasını yerine getirmek için Mekke'ye gelen hacı adayları da Arafat bölgesi, Müzdelife ve Mina'daki kutsal mekânları ve Cebel-i Rahme Tepesi'ni (Rahmet Tepesi) ziyaret ederek kendilerini hacca hazırlıyor. Özellikle Hz. Adem ve Hz. Havva'nın yeryüzüne indirildikten sonra buluştukları yer olan Rahmet Tepesi'nde yoğunluk yaşanıyor.