Diyanet İşleri Başkanlığı 24 çocuğu kutsal topraklara getirdi: Çocuklar sabah kreşte akşam ise tavaftalar

SIRTTA TAVAF YAPTILAR

Yavuz Karabulut, "Sosyal bilgiler öğretmeniyim. Ailece geldik. Eşim Mediha Turan Karabulut ve çocuklarım Ayşe Erva (7), Asaf Eray (4) ile birlikte geldim. Ailece hac farizasını yerine getirmek için buralardayız. 8 yıl önce yazılmıştık. Kısmet bu sene çıktı. Güzel bir karşılama töreni yaptılar, çocuklu ailelere. Zemzemlerle, hurmalarla karşıladılar. Çocuklu olduğumuz için yardımcı oluyorlar. Hac sabır işidir diyorlar, biz de o niyetle başladık. Tavaf ve sayı sırtımızda yaptırdık" dedi.