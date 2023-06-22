Diyanet İşleri Başkanlığı 24 çocuğu kutsal topraklara getirdi: Çocuklar sabah kreşte akşam ise tavaftalar
Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl 3-11 yaş arası 24 çocuğu, aileleriyle birlikte kutsal topraklara getirdi. Suudi Arabistan'ın yüksek hava koşullarında minik hacılar, gündüz kreşte zaman geçirirken akşam serinliğinde aileleriyle birlikte ibadetlere katılıyor. Küçük hacı adaylarının mutluluğu ise gözlerinden okunuyor.
SIRTTA TAVAF YAPTILAR
Yavuz Karabulut, "Sosyal bilgiler öğretmeniyim. Ailece geldik. Eşim Mediha Turan Karabulut ve çocuklarım Ayşe Erva (7), Asaf Eray (4) ile birlikte geldim. Ailece hac farizasını yerine getirmek için buralardayız. 8 yıl önce yazılmıştık. Kısmet bu sene çıktı. Güzel bir karşılama töreni yaptılar, çocuklu ailelere. Zemzemlerle, hurmalarla karşıladılar. Çocuklu olduğumuz için yardımcı oluyorlar. Hac sabır işidir diyorlar, biz de o niyetle başladık. Tavaf ve sayı sırtımızda yaptırdık" dedi.
Suudi Arabistan'ın yüksek hava koşullarında minik hacılar, gündüz kreşte zaman geçirirken akşam serinliğinde aileleriyle birlikte ibadetlere katılıyor. Böylece aileler ibadetlerini gönül rahatlığıyla yerine getirirken minik hacı adayları da eğlenerek öğreniyor.
ÖZEL PROGRAM
Mikail Bal, "4 yaşında Yusuf Selim adına bir oğlum var. Onu da getirdim, manevi değerleri artsın diye. Ailece geldik. Çocuğumuz yanımızda olursa daha feyizli olacağını düşündük.Tüm program değiştirilerek, çocuklar üzerinden entegre edilmiş bir programa dâhil edildik. Çocuklarımız dini eğitim de alıyor burada. İki farklı programda eğitim alıyorlar" ifadelerini kullandı.
'ÇOK FARKLI BİR HİS'
Fatih Beğen, "Erzincan'dan geliyorum. Kızım Asel Hüma, 5.5 yaşında. Oğlum Ahmet Kubilay, 10 yaşında. Eşime, bana ve oğluma çıkmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı'yla görüştük, kızımı da kontenjandan getirdik. Bugün tavafımızı ve sayımızı yaptık. Kızımı omuzlarımda yaptırdım. Çok farklı bir his" dedi. Minik hacılar Ahmet Kubilay, "Çok güzel bir his. Ailemle beraber tavaf ve say yaptık. Güzel geçti" derken, Asel Hüma, "Çok güzeldi" ifadelerini kullandı.