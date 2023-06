Diyanet İşleri Başkanlığı 24 çocuğu kutsal topraklara getirdi: Çocuklar sabah kreşte akşam ise tavaftalar

'ÇOK FARKLI BİR HİS'

Fatih Beğen, "Erzincan'dan geliyorum. Kızım Asel Hüma, 5.5 yaşında. Oğlum Ahmet Kubilay, 10 yaşında. Eşime, bana ve oğluma çıkmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı'yla görüştük, kızımı da kontenjandan getirdik. Bugün tavafımızı ve sayımızı yaptık. Kızımı omuzlarımda yaptırdım. Çok farklı bir his" dedi. Minik hacılar Ahmet Kubilay, "Çok güzel bir his. Ailemle beraber tavaf ve say yaptık. Güzel geçti" derken, Asel Hüma, "Çok güzeldi" ifadelerini kullandı.