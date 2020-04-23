Teravih namazı evde nasıl kılınır? Teravih namazı ne zaman kılınır, kaç rekattır?

Teravih namazı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte en çok merak edilip araştırılan ibadetler arasında yer alıyor. Peki, teravih namazı saat kaçta ve nasıl kılınır?

TERAVİH NE DEMEKTİR?

Sözlükte "rahatlatmak, dinlendirmek" anlamındaki "terviha" kelimesinin çoğulu olan teravih, Ramazan Ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra kılınan namazı ifade eder. Hadislerde "Kıyâmü şehri ramazân-ramazan ayının namazı" veya "İhyâü leyâlî ramazân- ramazan gecelerinin ihyası" diye anılan bu namaza, dört rek'atta bir dinlenme amacıyla biraz oturulduğundan (tervîha) teravih denmiştir. Zaman içinde, her bir tervîhayı oturup dinlenmek yerine zikir ve salavat gibi nafile ibadetlerle değerlendirme veya ara vermeden namaza devam etme şeklinde uygulamalar ortaya çıkmıştır.