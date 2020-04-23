Teravih namazı evde nasıl kılınır? Teravih namazı ne zaman kılınır, kaç rekattır?
11 ayın sultanı Ramazan Ayı'nın heyecanı tüm İslam alemini sardı. Korona virüs salgını nedeniyle 2020 Ramazan'ı tedbirler çerçevesinde yaşanacak. Sahur ve iftar sofraları kurulmayacak, Ramazan klasiği pide kuyrukları oluşturulmayacak. Öte yandan corona virüs nedeniyle camiler de kapalı olacak. Bu nedenle teravih namazını kılmak isteyenler müslümanlar, ibadetlerini evlerinde yerine getirecek. Peki Ramazan'ın olmazsa olmazı teravih nedir, ne demektir? Evde teravih namazı ne zaman, nasıl kılınır ve kıldırılır? En önemlisi de teravih namazı kaç rekattır? İşte adım adım ve resimli teravih namazının kılınışı...
Teravih namazı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte en çok merak edilip araştırılan ibadetler arasında yer alıyor. Peki, teravih namazı saat kaçta ve nasıl kılınır?
TERAVİH NE DEMEKTİR?
Sözlükte "rahatlatmak, dinlendirmek" anlamındaki "terviha" kelimesinin çoğulu olan teravih, Ramazan Ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra kılınan namazı ifade eder. Hadislerde "Kıyâmü şehri ramazân-ramazan ayının namazı" veya "İhyâü leyâlî ramazân- ramazan gecelerinin ihyası" diye anılan bu namaza, dört rek'atta bir dinlenme amacıyla biraz oturulduğundan (tervîha) teravih denmiştir. Zaman içinde, her bir tervîhayı oturup dinlenmek yerine zikir ve salavat gibi nafile ibadetlerle değerlendirme veya ara vermeden namaza devam etme şeklinde uygulamalar ortaya çıkmıştır.
Teravih namazının camide cemaatle kılınması sünnettir ve sevabı çoktur. Evde tek başına veya cemaatle de kılınabilir. Teravih namazı, yatsı namazından sonra kılınır. Yatsıdan önce kılınması caiz değildir. Vitir namazı ramazan ayında teravihten sonra kılınır. Teravihten önce de kılınabilir. Teravih namazı her iki rekâtın sonunda selam verilerek kılınır. Dört rekâtta bir selam verilerek de kılınır.
İlk önce yatsı namazının sünneti kılınır ardından cemaatle yatsı namazının farzı kılınır. Farzın ardından yatsı namazının son 2 rekât sünneti kılınır. Bundan sonra imamla birlikte niyet edilerek başlanır. Teravih Namazı 20 rekattır.
İşte adım adım teravih namazı kılınışı.