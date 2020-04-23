Haberler Galeri Yaşam Ramazan ayı, oruç ve ibadet ile ilgili kısa ayet ve hadisler! İşte resimli Ramazan hadisleri

Ramazan ayı, oruç ve ibadet ile ilgili kısa ayet ve hadisler! İşte resimli Ramazan hadisleri

Ramazan ayı İslam alemi için büyük önem taşıyor. Tüm dünyadaki Müslümanların için bir huzur ve heyecan kaynağı olan, manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ayıdır. Nefis terbiyesinin yapılacağı Ramazan ayında oruç ibadeti yerine getirilecek. 2020 Ramazan ayı koronavirüs tedbirleri kapsamında belirli önlemlerle geçirilecek. Ramazan ile ilgili ayetler ve hadisler araştırılmaya başlandı. En çok merak edilenler arasında olan Ramazan ayetleri ve hadislerini sizler için derledik. İşte Ramazan ile ilgili hadisler ve ayetler.

23.04.2020 21:09 - Son Güncelleme: 23.04.2020 21:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





