RAMAZAN İMSAKİYE
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Ramazan ayı, oruç ve ibadet ile ilgili kısa ayet ve hadisler! İşte resimli Ramazan hadisleri

Ramazan ayı İslam alemi için büyük önem taşıyor. Tüm dünyadaki Müslümanların için bir huzur ve heyecan kaynağı olan, manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ayıdır. Nefis terbiyesinin yapılacağı Ramazan ayında oruç ibadeti yerine getirilecek. 2020 Ramazan ayı koronavirüs tedbirleri kapsamında belirli önlemlerle geçirilecek. Ramazan ile ilgili ayetler ve hadisler araştırılmaya başlandı. En çok merak edilenler arasında olan Ramazan ayetleri ve hadislerini sizler için derledik. İşte Ramazan ile ilgili hadisler ve ayetler.

23.04.2020 21:09 - Son Güncelleme: 23.04.2020 21:09
Ramazan ayı, oruç ve ibadet ile ilgili kısa ayet ve hadisler! İşte resimli Ramazan hadisleri

Recep ayı girdiği zaman Peygamberimiz (sas) şöyle dua ederdi:

Allahım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır!

Taberânî, el-Mu'cemü'l-evsat, IV, 189

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Ramazan ayı, oruç ve ibadet ile ilgili kısa ayet ve hadisler! İşte resimli Ramazan hadisleri

Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema (cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır.

Nesâî, Sıyâm, 5

Ramazan ayı, oruç ve ibadet ile ilgili kısa ayet ve hadisler! İşte resimli Ramazan hadisleri

Ramazan ayının ilk gecesi olunca, şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur, cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir (melek) şöyle seslenir: 'Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel! Ey şer isteyen uzatma, günahlarından vazgeç!' Allah'ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir.

Tirmizî, Savm, 1

Ramazan ayı, oruç ve ibadet ile ilgili kısa ayet ve hadisler! İşte resimli Ramazan hadisleri

Ay yirmi dokuz gündür. Dolayısıyla siz (Ramazan ayına ait) hilâli görmedikçe oruç tutmayın, yine (Şevval ayına ait) hilâli görmedikçe de bayram yapmayın. Eğer hava bulutlu olursa ayı takdir edin (otuza tamamlayın).

Müslim, Sıyâm, 6

Ramazan ayı, oruç ve ibadet ile ilgili kısa ayet ve hadisler! İşte resimli Ramazan hadisleri

Peygamber (sas) insanların en cömerti idi. En cömert olduğu anlar ise Ramazan'da Cebrail (as)'in kendisiyle buluştuğu zamanlardı. Cebrail (as) Ramazan'ın her gecesinde onunla buluşur ve onunla Kur'ân'ı müzakere ederdi. İşte bundan dolayı Resulullah (sav) hayırda, rahmet yüklü rüzgârdan daha cömertti.

Buhârî, Bed'ü'l-vahy, 1

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