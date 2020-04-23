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Bilim insanlarının kargalar hakkında çözemediği sır! Bakın bir karga öldükten sonra neler oluyor?

Günlük hayatımızın bir parçası olan kargalarla ilgili son derece ilginç araştırma yapıldı. Ve ortaya gerçekten tüyler ürperten gerçekler çıktı. Bakın bir karga öldükten sonra neler oluyor? Kargaların yaşam süresi ile ilgili, çok yaygın ve yanlış bilinen bir inanış var. Kargaların, 100 hatta 200 sene yaşadığı zannediliyor halk arasında. Bu tamamen yanlış bir bilgi. Kargaların ortalama ömürleri 15-20 senedir. Sosyal ilişkileri genel olarak insanlara çok benziyor aslında.Topluluklar halinde yaşıyorlar. Tek eşliler, hayatları boyunca eşlerine sadık kalıyorlar.

23.04.2020 16:36 - Son Güncelleme: 23.04.2020 16:36
Bilim insanlarının kargalar hakkında çözemediği sır! Bakın bir karga öldükten sonra neler oluyor?

Uzun yaşayan hayvanlardan biri olarak bilinen kargalar hakkında yapılan araştırma tüyler ürperten gerçekler ortaya çıktı. Yıllardır kargaların sırrını çözemeyen bilim insanlarının ortaya çıkardığı bu gerçekler kan donduran cinsten. İşte kargalar hakkında bilinmeyen o gerçek. Kargalar üzerinde araştırmalar yapan, bir grup bilim insanına göre, doğanın en akıllı hayvanları, bilinenin aksine maymunlar değil kargalardır. 5'e kadar sayabilirler, hayatta kalmak için malzemelerini ihtiyaçlarını karşılamak için en yaratıcı biçimlerde kullanabilirler.

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Bilim insanlarının kargalar hakkında çözemediği sır! Bakın bir karga öldükten sonra neler oluyor?

''Alakarga'' olarak bilinen kuş, kendi türünden bir kuşun ölüsünü gördüğünde yiyecek arayışına son verip diğerlerine sesleniyor. Çağrıyı duyan alakargalar, ölü kuşun etrafında toplanıyor.

Bilim insanlarının kargalar hakkında çözemediği sır! Bakın bir karga öldükten sonra neler oluyor?

Araştırmacılar, renkli tahta parçalarına tepki vermeyen alakargaların kendi türünden kuşun ölüsünü gördüğünde diğerlerini uyarmak için farklı biçimde ötmeye başladığını ve çağrıyı duyan diğer alakargaların da ölü kuşun etrafında toplandığını belirledi.

Bilim insanlarının kargalar hakkında çözemediği sır! Bakın bir karga öldükten sonra neler oluyor?

Bir karga, yerde başka bir karganın ölüsünü görünce gaklayarak alarm verir. Sonra dallara konarlar ve bağırmaya başlarlar.

Bilim insanlarının kargalar hakkında çözemediği sır! Bakın bir karga öldükten sonra neler oluyor?

Anekdotal raporlarda bazen cesedi gömercesine üstüne çeşitli nesneler, mesela dallar örttükleri söyleniyor.

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