Haberler Galeri Yaşam Bilim insanlarının kargalar hakkında çözemediği sır! Bakın bir karga öldükten sonra neler oluyor?

Bilim insanlarının kargalar hakkında çözemediği sır! Bakın bir karga öldükten sonra neler oluyor?

Günlük hayatımızın bir parçası olan kargalarla ilgili son derece ilginç araştırma yapıldı. Ve ortaya gerçekten tüyler ürperten gerçekler çıktı. Bakın bir karga öldükten sonra neler oluyor? Kargaların yaşam süresi ile ilgili, çok yaygın ve yanlış bilinen bir inanış var. Kargaların, 100 hatta 200 sene yaşadığı zannediliyor halk arasında. Bu tamamen yanlış bir bilgi. Kargaların ortalama ömürleri 15-20 senedir. Sosyal ilişkileri genel olarak insanlara çok benziyor aslında.Topluluklar halinde yaşıyorlar. Tek eşliler, hayatları boyunca eşlerine sadık kalıyorlar.

23.04.2020 16:36 - Son Güncelleme: 23.04.2020 16:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





