Bilim insanlarının kargalar hakkında çözemediği sır! Bakın bir karga öldükten sonra neler oluyor?
Günlük hayatımızın bir parçası olan kargalarla ilgili son derece ilginç araştırma yapıldı. Ve ortaya gerçekten tüyler ürperten gerçekler çıktı. Bakın bir karga öldükten sonra neler oluyor? Kargaların yaşam süresi ile ilgili, çok yaygın ve yanlış bilinen bir inanış var. Kargaların, 100 hatta 200 sene yaşadığı zannediliyor halk arasında. Bu tamamen yanlış bir bilgi. Kargaların ortalama ömürleri 15-20 senedir. Sosyal ilişkileri genel olarak insanlara çok benziyor aslında.Topluluklar halinde yaşıyorlar. Tek eşliler, hayatları boyunca eşlerine sadık kalıyorlar.
Uzun yaşayan hayvanlardan biri olarak bilinen kargalar hakkında yapılan araştırma tüyler ürperten gerçekler ortaya çıktı. Yıllardır kargaların sırrını çözemeyen bilim insanlarının ortaya çıkardığı bu gerçekler kan donduran cinsten. İşte kargalar hakkında bilinmeyen o gerçek. Kargalar üzerinde araştırmalar yapan, bir grup bilim insanına göre, doğanın en akıllı hayvanları, bilinenin aksine maymunlar değil kargalardır. 5'e kadar sayabilirler, hayatta kalmak için malzemelerini ihtiyaçlarını karşılamak için en yaratıcı biçimlerde kullanabilirler.