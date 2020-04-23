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Ramazan imsakiye 2020: Diyanet il il iftar ve sahur saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Ramazan takvimi…

Bu gece tüm İslam alemi ilk sahuruna kalkacak ve 24 Nisan günü ilk orucunu tutacak. Kadir Gecesi ise 19 Mayıs'a denk gelecek. Tabi en çok merak edilen ise 2020 Ramazan imsakiyesi. Müslüman âlemine farz olarak buyrulan oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar ilk sahur saati ve iftar saatleri için araştırmalara başladı. 2020 Ramazan imsakiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulmuştu. İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa, Hatay, Gaziantep, Manisa, Kocaeli ve diğer illerde sahur ve iftar saat kaçta? Diyanet verileri esas alınarak hazırlanan listeden ilinizdeki iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz. İşte, 2020 yılı Ramazan imsakiyesi ve il il iftar sahur saatleri sorgulama ekranı!

23.04.2020 15:09 - Son Güncelleme: 23.04.2020 15:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





