TEM Otoyolu’nda bayram trafiği | 30 kilometre boyunca...
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlaması ile oluşan trafik, akşam saatlerinde yoğunlaştı. Araçların ara ara durma noktasına geldiği yolda oluşan trafik havadan görüntülendi.
01.06.2019 23:54
- Son Güncelleme: 01.06.2019 23:54
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram tatilcilerinin oluşturduğu trafiğin yoğunluğu artıyor. Dün akşam saatleri itibari ile 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasının ardından İstanbul ve çevre illerden yola çıkan vatandaşlar, tatil ve aile ziyareti için TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Ankara istikametinde yoğunluğa neden oldu.
BAYRAM TATİLCİLERİNİN ARAÇ KUYRUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Trafik ara ara durma noktasına gelirken, emniyet ekipleri denetimlerini sürdürerek trafiğin açılması için çabalıyor. TEM Otoyolu'nda oluşan yoğunluktan kaçmak için D100 Karayolu'na yönelen sürücüler, İzmit bölgesinde kent merkezindeki araçların da oluşturduğu trafik nedeni ile uzun araç kuyrukları oluşturdu.
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