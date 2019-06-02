TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlaması ile oluşan trafik, gece saatlerinde durma noktasına geldi. Trafiğin sabah saatlerine doğru rahatlaması beklenirken, TEM Otoyolu İzmit geçişinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.
TEM Otoyolu’ndaki bayram trafiği durma noktasına geldi02.06.2019 01:27
- TEM Otoyolu’ndaki bayram trafiği durma noktasına geldi
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