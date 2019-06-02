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TEM Otoyolu’ndaki bayram trafiği durma noktasına geldi

02.06.2019 01:27

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlaması ile oluşan trafik, gece saatlerinde durma noktasına geldi. Trafiğin sabah saatlerine doğru rahatlaması beklenirken, TEM Otoyolu İzmit geçişinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.


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