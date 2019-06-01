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5 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu! Çarşamba günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte fiyat listesi...

5 Haziran Çarşamba günü indirimleri belli oldu. BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyişte olanlar için katalog yayınlandı ve hangi ürünlerin indirimli olacağı soruları yanıt buldu. BİM marketler 5 Haziran tarihinde çıkacak indirimli ürünler listesini gıda ürünleri üzerinden yapacak. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte 5 Haziran 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

01.06.2019 16:43 - Son Güncelleme: 03.06.2019 17:41
5 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu! Çarşamba günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte fiyat listesi...

5 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Çarşamba günü indirimlerini geçtiğimiz gün yayınlayan BİM'in bu haftaki indirimli ürünleri gıdadan oluşuyor. Çay, fıstık ezmesi, protein bar, müsli bar ve meşrubat çeşitleri bu katalogda dikkat çeken ürünler arasında. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte 5 Haziran 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

5 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu! Çarşamba günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte fiyat listesi...

5 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Rize Çay Doğuş 1 kg

19,90

5 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu! Çarşamba günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte fiyat listesi...

5 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Fıstık Ezmesi Funny Nuts 320 gr

• %85 yer fıstığı

5 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu! Çarşamba günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte fiyat listesi...

5 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Protein Bar Prolife 40 gr

• %25 protein

5 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu! Çarşamba günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte fiyat listesi...

5 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Şeker İlavesiz Sütlü Çikolata Buono 100 gr

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