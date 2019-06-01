5 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu! Çarşamba günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte fiyat listesi...

5 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Çarşamba günü indirimlerini geçtiğimiz gün yayınlayan BİM'in bu haftaki indirimli ürünleri gıdadan oluşuyor. Çay, fıstık ezmesi, protein bar, müsli bar ve meşrubat çeşitleri bu katalogda dikkat çeken ürünler arasında. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte 5 Haziran 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...