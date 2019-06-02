Günlük burç yorumları – 2 Haziran 2019 Pazar

ASLAN:

Hem mesleki, hem ailevi konularda her şeyden çok güven ve sağlamlık arayabilirsiniz. Kendinizden verdiğiniz kadar karşınızdakinden de bekliyorsunuz. Yaşama analizci bakış açısı ile bakarken, isteklerinizde derin bir araştırma ve inceleme hakim olacak. Hızlı hareket etmeniz yüzünden küçük kazalara meyillisiniz. Sindirim sisteminize dikkat etmelisiniz. Yaşam kalitenizi bozacak hareketlerden uzak kalmalısınız. Yollardan gelen misafirlerinizi ağırlamak adına bazı masrafları gözden çıkarabilirsiniz.