Günlük burç yorumları – 2 Haziran 2019 Pazar
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 2 Haziran Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Bütün streslerinizin uzaklaştığını görebilir, bazı konularda daha olabilirsiniz. Olayları nezaketle çözebildiğiniz için üstlerinizin ilgisini toplayabilirsiniz. Bu dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız. Sahiplenme içgüdülerinizi kontrol altına almalısınız Zihninizde yer edinen konumlara ulaşmak için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz. Sakin ve sessizce hedeflerinize yaklaşıyorsunuz. Üstünlük duyguları içindesiniz.
BOĞA:
İş yerinizde tutumunuzu dikkatli seçmeli ve herkesle özel hayatınızı paylaşmaya yönelmemelisiniz. İnsanlar dedikodunuzu yapmaya çalışabilir. Aşkla ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız. Duygularınızı ve hırslarınızı içsel olarak büyütüyorsunuz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazılarınız büyük karmaşalar yaşayacak. Sorumluluk duygunuz artacak ve düzenli hareket etmeyi yeğleyeceksiniz. Yakın dostlarınızla aranızda duygusal bağlarınız güçlenecek.
İKİZLER:
Devlet işleri ile alakalı yapmanız gerekenler varsa bu işlerin akışta düzeldiğini göreceksiniz. Aşk hayatınızda güven verme isteğiniz söz konusu. Duygularınızdaki artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınız denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmediğiniz halde, bu dönemde bir karmaşa içinde olacak fakat düşüncelerinizi iyi bir süspansiyon yapacaksınız.
YENGEÇ:
Yönetici gezegeninizle son derece uyumlu olabilirsiniz. Duygusallığınız ön plana çıkarken partnerinizle uyum içerisinde olmaya dikkat etmelisiniz.Yakın dostlarınızdan da önemli destekler gelecektir. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Derin düşünce ve araştırmalar içindesiniz. İsteklerinizin gerçekleşmesi için planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamalısınız.
ASLAN:
Hem mesleki, hem ailevi konularda her şeyden çok güven ve sağlamlık arayabilirsiniz. Kendinizden verdiğiniz kadar karşınızdakinden de bekliyorsunuz. Yaşama analizci bakış açısı ile bakarken, isteklerinizde derin bir araştırma ve inceleme hakim olacak. Hızlı hareket etmeniz yüzünden küçük kazalara meyillisiniz. Sindirim sisteminize dikkat etmelisiniz. Yaşam kalitenizi bozacak hareketlerden uzak kalmalısınız. Yollardan gelen misafirlerinizi ağırlamak adına bazı masrafları gözden çıkarabilirsiniz.