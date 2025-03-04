Tat alma duyusundaki farklılıklar erken ölümle ilişkili! Kadınlar ve erkeklerde şaşırtıcı sonuçlar
Yeni bir araştırma, tat alma duyusundaki değişikliklerin erken ölüm riskiyle ilişkili olabileceğini ortaya koydu. JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery dergisinde yayımlanan, tat alma duyusundaki bozulmaların ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceği ve bu değişikliklerin yaşlı bireylerde daha yaygın görüldüğünü açıklandı. Peki bunun nedeni ne? İşte tat alma duyusundaki araştırmalar…
takvim.com.tr
Yaşlanma süreci, insan sağlığı üzerinde birçok etki oluşturur ve bu etkilerden biri de duyularımızın işlevselliği üzerindeki değişikliklerdir. Tat alma duyusundaki değişiklikler, özellikle yaşlı bireyler için önemli bir sağlık göstergesi haline gelebilir. Örneğin, yapılan araştırmalara göre Amerikalıların yaklaşık %19'u, yaşlandıkça tat alma duyularında değişiklikler yaşadıklarını belirtiyor. İşte kadınlar ve erkeklerdeki şaşırtıcı sonuçlar…
TAT ALMA DUYUSUNDAKİ FARKLILIKLAR ERKEN ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR
JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery dergisinde yayımlanan bir araştırma, 40 yaş ve üzeri 7 bin 340 yetişkinin katılımıyla yapıldı. Araştırma, tat alma duyusundaki zayıflamanın erken ölüm riskiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.
Bu çalışmaya göre, genç yaşlardan itibaren tat alma duyusunda azalma yaşayan bireylerin, altı yıl süresince ölme riski %47 daha fazla. Bu bulgular, tat alma duyusundaki değişikliklerin, yaşlı bireylerin sağlık durumları hakkında önemli uyarılar verdiğini düşündürmektedir.
KADINLAR VE ERKEKLERDE ŞAŞIRTICI SONUÇLAR
↪ Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu, tat alma duyusundaki değişikliklerin kadınlar ve erkeklerde farklı sonuçlar doğurması oldu. Acıyı tatma yeteneğindeki azalma yalnızca kadın katılımcılarda erken ölümle ilişkilendirilirken, ekşi tat kaybı ise erkeklerde artan ölüm oranıyla bağlantılı bulundu.
↪ Ayrıca tat alma yetisini kaybedip koku alma duyusunu koruyan bireylerin de yüksek ölüm riski taşıdığı gözlemlendi. Bu durum, yaşlanmanın tat alma duyusu üzerindeki etkilerinin, daha ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini düşündürmektedir.
KALP YETMEZLİĞİ VE FELÇ GİBİ HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR
↪ Araştırmalar tat alma kaybının yalnızca nörodejeneratif hastalıkların,
örneğin Alzheimer'ın habercisi olabileceğini değil, aynı zamanda kalp yetmezliği ve felç gibi kardiyovasküler hastalıklarla da ilişkili olabileceğini öne sürüyor.
Tat alma bozukluğu, bireylerin yeme alışkanlıklarını olumsuz etkileyebilir. Örneğin, tuz tadını kaybetmek, aşırı tuz tüketimine ve dolayısıyla yüksek tansiyona yol açabilir. Bu durum beslenme eksiklikleri ve kronik hastalıkların gelişmesine neden olabilir.