Müge Anlı'da aydınlanmıştı! Önce baldızını sonra arkadaşını öldürdüğü ortaya çıkmıştı! Zeynel Boyacı’nın cezası belli oldu
Antalya'da önce baldızı Zeynep Ece Aksoy'u, 5 ay sonra da tartıştığı motokurye Ali Diken'i öldürüp boş araziye gömen Zeynel Boyacı hakim karşısına çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aydınlatılan korkunç cinayetler zincirinde, Zeynel Boyacı'nın yaptığı son savunma şaşkınlık yarattı. İşte caninin cezası...
takvim.com.tr
Müge Anlı ve Tatlı Sert'te tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı. Antalya'da uzun süredir aranan motokurye Ali Diken'in arkadaşı Zeynel Boyacı tarafından tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
Müge Anlı ve Tatlı Sert'te çözülen olayda cinayet şüphesi üzerine gözaltına alınan Zeynel, sorguda Ali Diken'in gömüldüğü yeri itiraf etti.
Şüpheli, yer göstermesi için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından cesedin gömüldüğü Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş araziye götürüldü. Şüphelinin gösterdiği yerde yapılan aramada bir cesede ulaşıldı. İkinci cesedin
Zeynel Boyacı'nın baldızı Zeynep'e ait olduğu tespit edildi.
Türkiye'nin konuştuğu olayın bugün karar duruşması görüldü. Duruşmaya, aile yakınları katılmazken, sanıklar
Zeynel Boyacı ve İ.B., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden savunmalarını yaptı.
"BEN BÖYLE BİR İNSAN DEĞİLİM"
SEGBİS üzerinden takım elbiseli ve tıraşlı bir şekilde duruşmaya katılan sanık
Zeynel Boyacı, şu ifadeleri kullandı: "Ece'nin konusu tamamen bir kazaydı. Ali konusunda ise onun eşime karşı bakmış olduğu göz şekli kötüydü ve tamamen alkolün etkisindeydim. Eşimin Ali'nin ölümünden sonra haberi oldu, olayın olduğu gün değil. Her şeyi itiraf ettim, hiçbir şekilde yalan söylemedim. Bütün pişmanlıklardan faydalanmak istiyorum çünkü ben böyle bir insan değilim. Kendimi geliştirmiş bir insanım."