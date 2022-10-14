Tarım Kredi Marketten A101, ŞOK ve BİM’i kıskandıracak indirim! Gören koşa koşa akın ediyor

Geçtiğimiz zamanlarda tarım kredi marketleri ülke çapında 1000 mağazaya ulaştı. 1000. Mağaza açılışında ise kampanya ile alakalı detaylar verildi. Bu bağlamda temel gıda ürününde toplamda yüzde 35'e yakın indirim uygulanacağı açıklandı. Fakat yetkililerin görüşlerine göre indirimlerin sene sonuna kadar devam edeceği düşünülmektedir. Son olarak ise özel besinlerde yüzden 35'ten çok indirim yapılması da planlanıyor. Ek indirimler ise tarım kredi marketinin resmi internet sitesi üstünde haftalık olarak ilan edilecek.