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Haberler Güncel Bartın Amasra'da meydana gelen maden patlamasından saniyelerle kurtulan işçi: Madencinin alın yazısı

Bartın Amasra'da meydana gelen maden patlamasından saniyelerle kurtulan işçi: Madencinin alın yazısı

Bartın'da meydana gelen maden faciasında 16.00-24.00 vardiyasında çalışan ve görevi gereği patlamadan kısa süre önce ocaktan çıkan Ali Deniz, "Acımız büyük. Emek camiasının başı sağ olsun. Bir dilim ekmek uğruna hayatını feda eden tüm emekçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Madencinin kaderi mi desek, alın yazısı. Her şeyde bir alın yazısı vardır. Aynı ekipte beraber çalıştığımız arkadaşlar var. Benim o an işim bitti, dışarı çıktım. Ocaktaki arkadaşlar patlama olduğunu söylediler. Ben patlama anında dışarıdaydım." diye konuştu.

AJANSLAR
15.10.2022 09:52 - Son Güncelleme: 15.10.2022 10:18
Bartın Amasra’da meydana gelen maden patlamasından saniyelerle kurtulan işçi: Madencinin alın yazıso

Bartın'da meydana gelen maden faciasında 16.00-24.00 vardiyasında çalışan ve görevi gereği patlamadan kısa süre önce ocaktan çıkan Ali Deniz, "Acımız büyük. Emek camiasının başı sağ olsun. Bir dilim ekmek uğruna hayatını feda eden tüm emekçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

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Bartın Amasra’da meydana gelen maden patlamasından saniyelerle kurtulan işçi: Madencinin alın yazıso

Ailesi ve yakınlarının başı sağ olsun. İçeriye girip çıktım. Şu an kesin bir şey söyleyemeyiz. Şu anda eksi 300- 350 metre kotunda meydana gelen bir kaza sonucu arkadaşlarımız hayatını kaybetti.

Bartın Amasra’da meydana gelen maden patlamasından saniyelerle kurtulan işçi: Madencinin alın yazıso

İnşallah sağ olan arkadaşlarımız olur, sevindirici bir haberle karşılaşırız. Şu anda tahlisiye ekipleri, havalandırma sistemi devam ediyor. Uzman ekipler de var. Onların neticesinde inşallah iyi bir haber bekliyoruz." dedi.

Bartın Amasra’da meydana gelen maden patlamasından saniyelerle kurtulan işçi: Madencinin alın yazıso

'MADENCİNİN ALIN YAZISI'
Patlamada maden ocağında bulunan işçilerin birlikte çalıştığı arkadaşları olduğunu söyleyen ve oldukça üzgün olduğunu söyleyen Deniz, "Madencinin kaderi mi desek, alın yazısı. Her şeyde bir alın yazısı vardır. Aynı ekipte beraber çalıştığımız arkadaşlar var.

Bartın Amasra’da meydana gelen maden patlamasından saniyelerle kurtulan işçi: Madencinin alın yazıso

Benim o an işim bitti, dışarı çıktım. Ocaktaki arkadaşlar patlama olduğunu söylediler. Ben patlama anında dışarıdaydım. Sağ kurtulan arkadaşlar bizlere bilgi verdi, biz de gereken yerleri bilgilendirdik." diye konuştu.

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