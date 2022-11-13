Metrobüsteki tacizciyi ensesinden yakaladı! O yolcu iğrenç olayı anlattı: Kalçasını elleyince...

"ONUN KALÇASINI ELLEDİ"

Metrobüste bir kadının kendisine doğru yaklaştığını ifade eden Hakan Demirci, "Baktım kadının yanında bir adam var. Adamın etrafında kalabalık da yoktu. Ama kadınla bir teması var. Yerimizi değiştirmek istedim, adam hemen yönünü değiştirdi. Onun yan tarafında başı dönük başörtülü bir kadın vardı, ona doğru temas etmeye çalıştı.