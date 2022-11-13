Metrobüsteki tacizciyi ensesinden yakaladı! O yolcu iğrenç olayı anlattı: Kalçasını elleyince...
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Avcılar'da metrobüste taciz vakası yaşandı. Bir sapık metrobüste bulunan kadın yolcuları taciz etti. Tacizcinin hareketlerini görerek sapığı yakalayan yolcu ise iğrenç anları anlattı.
13.11.2022 14:42 - Son Güncelleme: 13.11.2022 14:58
Kamu kurumunda görev yaptığını ve akşam mesaiden çıktıktan sonra Cevizlibağ'dan metrobüse bindiğini belirten Hakan Demirci, gördükleri karşısında kayıtsız kalamadığını söyledi.
"ONUN KALÇASINI ELLEDİ"
Metrobüste bir kadının kendisine doğru yaklaştığını ifade eden Hakan Demirci, "Baktım kadının yanında bir adam var. Adamın etrafında kalabalık da yoktu. Ama kadınla bir teması var. Yerimizi değiştirmek istedim, adam hemen yönünü değiştirdi. Onun yan tarafında başı dönük başörtülü bir kadın vardı, ona doğru temas etmeye çalıştı.