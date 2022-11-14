Onur Şener’in katilleri için istenen ceza belli oldu! İstek şarkı cinayetinde yeni gelişme

Bu esnada şüphelilerden İlker K, sahneye gelerek istek parçası nedeniyle Şener ile tartışmaya başladı. Eğlence merkezindeki diğer müşteriler ikili arasında kavga çıkmasına engel oldu.

Bunun üzerine şüpheli İlker K. ve diğer şüpheliler bardaklarıyla dışarı çıktı. Bir süre sonra iş yerinden ayrılan maktul Şener ve şüphelilerin ikinci kez tartışmaları kavgaya dönüştü.