Taksim İstiklal Caddesi patlama canlı fotoğrafları videoları infial yarattı! Taksim’de patlayan canlı bomba paket görüntüleri dolaşıyor! O kadın kim, tutuklandı mı?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki failleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır. Milletimiz İstiklal Caddesi'ndeki olayın önündeki ve arkasındaki olayın önündeki ve arkasındaki tüm unsurlarıyla ortaya çıkartılarak faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsunlar.